Miguel Pereira Starter! Daftar Susunan Pemain Persebaya vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden

JawaPos.com - Miguel Pereira menjadi starter saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam WIB. Penyerang sayap asal Portugal itu dipercaya mengisi lini depan setelah mencetak gol perdananya ketika Green Force mengalahkan Port FC 2-1 pada laga terakhir fase grup.

Miguel Pereira Kembali Dipercaya Jadi Starter Persebaya Surabaya menurunkan komposisi terbaik untuk menghadapi Arema FC dalam perebutan tiket final Piala Presiden 2026. Miguel Pereira menjadi salah satu pemain yang kembali dipercaya mengisi starting XI setelah tampil impresif pada pertandingan terakhir fase grup.

Pemain berusia 27 tahun tersebut sebelumnya mencetak gol perdana bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Port FC. Gol itu ikut membantu Green Force mengunci kemenangan 2-1 sekaligus memastikan posisi juara Grup B dengan koleksi sempurna 9 poin dari tiga pertandingan.

Kepercayaan kepada Miguel Pereira juga sejalan dengan tekad pemain asal Portugal tersebut untuk menjaga momentum kemenangan Persebaya Surabaya. Sebelum pertandingan, Miguel menegaskan seluruh pemain tetap memiliki motivasi tinggi meski Piala Presiden 2026 berstatus turnamen pramusim.

"Piala Presiden memang merupakan turnamen pramusim, tetapi kami tetap ingin memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Fokus kami saat ini adalah memaksimalkan pemulihan agar seluruh pemain siap menghadapi laga melawan Arema FC," ujar Miguel, Senin (3/8).

Persebaya Surabaya Buru Tiket Final Persebaya Surabaya datang ke semifinal dengan catatan sempurna di Grup B. Green Force meraih tiga kemenangan beruntun atas Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC untuk mengumpulkan 9 poin sekaligus menjadi juara grup.

Arema FC menempuh jalur berbeda untuk mencapai semifinal Piala Presiden 2026. Tim berjuluk Singo Edan tersebut lolos sebagai runner-up Grup A dengan koleksi 6 poin dari tiga pertandingan.

Kondisi itu membuat pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta menjadi ujian penting bagi Persebaya Surabaya. Miguel memahami duel melawan Arema FC memiliki atmosfer berbeda sehingga seluruh pemain dituntut menjaga konsentrasi sejak menit awal pertandingan.