Kongres PSSI Putuskan Pemilihan Ketua Umum Diundur ke Juli 2027

JawaPos.com - Kongres PSSI 2026 di Jakarta pada Senin (3/8) telah berakhir dengan menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satu keputusan yang mencolok adalah penundaan jadwal pemilihan Ketua Umum PSSI ke Juli 2027.

Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan, perubahan ini dilakukan agar proses pemilihan ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI dapat diselesaikan lebih dahulu sebelum pemilihan kepengurusan pusat.

“Karena akan ada proses pemilihan pada Oktober–November dan kompetisi juga tetap berjalan, kongres PSSI menyetujui bahwa Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan dilaksanakan secara transparan pada Juli 2027,” kata Erick Thohir usai memimpin Kongres Biasa PSSI di Jakarta, Senin (3/8).

Proses pemilihan ketua Asprov PSSI akan digelar secara serentak dan terbuka pada Oktober hingga November 2026. Erick menjelaskan, mekanisme tersebut telah sesuai dalam statuta PSSI. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kesinambungan program antara PSSI Pusat dan seluruh Asprov di Indonesia.

“Sesuai dengan statuta, kita sudah menyepakati bahwa pemilihan ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka. Alhamdulillah, pemilihannya juga akan dilaksanakan secara serentak pada Oktober hingga November,” terang Erick.

“Artinya, ketika nanti pemilihan Ketua Umum PSSI berlangsung tahun depan, seluruh Asprov sudah lebih dahulu memilih kepengurusannya. Dengan begitu, program antara PSSI Pusat dan Asprov dapat berjalan secara berkesinambungan,” lanjut dia.

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Lebih lanjut, Erick memaparkan penyesuaian ini juga mempertimbangkan tahapan kerja Komite Pemilihan serta agenda sepak bola nasional dan internasional. Harapannya seluruh proses pemilihan dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terlebih semua kompetisi liga juga berakhir di bulan Juni sehingga Kongres Biasa Pemilihan 2027, tepat dilaksanakan pada Juli 2027," ujar Erick.