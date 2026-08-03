Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.23 WIB

Kongres PSSI Putuskan Pemilihan Ketua Umum Diundur ke Juli 2027

Pembukaan Kongres Biasa PSSI 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Pembukaan Kongres Biasa PSSI 2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kongres PSSI 2026 di Jakarta pada Senin (3/8) telah berakhir dengan menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satu keputusan yang mencolok adalah penundaan jadwal pemilihan Ketua Umum PSSI ke Juli 2027.

Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan, perubahan ini dilakukan agar proses pemilihan ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI dapat diselesaikan lebih dahulu sebelum pemilihan kepengurusan pusat.

“Karena akan ada proses pemilihan pada Oktober–November dan kompetisi juga tetap berjalan, kongres PSSI menyetujui bahwa Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan dilaksanakan secara transparan pada Juli 2027,” kata Erick Thohir usai memimpin Kongres Biasa PSSI di Jakarta, Senin (3/8). 

Proses pemilihan ketua Asprov PSSI akan digelar secara serentak dan terbuka pada Oktober hingga November 2026. Erick menjelaskan, mekanisme tersebut telah sesuai dalam statuta PSSI. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kesinambungan program antara PSSI Pusat dan seluruh Asprov di Indonesia.

“Sesuai dengan statuta, kita sudah menyepakati bahwa pemilihan ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka. Alhamdulillah, pemilihannya juga akan dilaksanakan secara serentak pada Oktober hingga November,” terang Erick. 

“Artinya, ketika nanti pemilihan Ketua Umum PSSI berlangsung tahun depan, seluruh Asprov sudah lebih dahulu memilih kepengurusannya. Dengan begitu, program antara PSSI Pusat dan Asprov dapat berjalan secara berkesinambungan,” lanjut dia. 

Lebih lanjut, Erick memaparkan penyesuaian ini juga mempertimbangkan tahapan kerja Komite Pemilihan serta agenda sepak bola nasional dan internasional. Harapannya seluruh proses pemilihan dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terlebih semua kompetisi liga juga berakhir di bulan Juni sehingga Kongres Biasa Pemilihan 2027, tepat dilaksanakan pada Juli 2027," ujar Erick.

Sekadar diketahui, Erick terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada KLB 16 Februari 2023 untuk periode 2023-2027. Dengan periode kepengurusan tersebut, pemilihan ketua umum baru semestinya digelar sekitar Februari 2027. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kongres PSSI 2026 Bahas Perubahan Identitas Lebih dari 10 Klub - Image
Sepak Bola Indonesia

Kongres PSSI 2026 Bahas Perubahan Identitas Lebih dari 10 Klub

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.37 WIB

Piala AFF 2026: PSSI Berharap Fortuna Sittard Melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Piala AFF 2026: PSSI Berharap Fortuna Sittard Melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 | 16.55 WIB

Piala AFF 2026: Marselino Ferdinan Cedera Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja, PSSI Masih Tunggu Hasil Observasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Piala AFF 2026: Marselino Ferdinan Cedera Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja, PSSI Masih Tunggu Hasil Observasi

Senin, 27 Juli 2026 | 03.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore