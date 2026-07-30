Kongres PSSI 2026 Bahas Perubahan Identitas Lebih dari 10 Klub

JawaPos.com – Kongres Tahunan PSSI 2026 akan digelar di Jakarta pada 3 Agustus mendatang. Salah satu agenda yang bakal menyita perhatian adalah pengesahan pengajuan perubahan identitas lebih dari 10 klub, mulai dari pergantian nama hingga perpindahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa permohonan tersebut datang dari klub-klub di berbagai level kompetisi, mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, hingga Liga 4.

"Iya, akan ada beberapa pergantian nama, penyampaian permohonan perubahan atau stadion, termasuk juga perubahan nama. Kami sudah menerima dari beberapa, agak banyak. Sebab, dari beberapa provinsi untuk Liga 3 juga ada perubahan-perubahan nama dari klub, termasuk perubahan-nya," ujar Yunus.

Menurut Yunus, jumlah klub yang mengajukan perubahan identitas sudah mencapai lebih dari 10.

"Yang kami terima lumayan di atas 10, kayaknya ini. Ini termasuk Liga 3 juga ada, Liga 4," terangnya.

Salah satu klub yang santer dikabarkan akan berganti identitas adalah Malut United. Klub tersebut disebut-sebut bakal berganti nama menjadi Jateng United. Namun, Yunus menegaskan bahwa PSSI belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh karena masih menunggu dokumen resmi dari klub yang bersangkutan.

"Oh, belum. Kami belum sampai ke komunikasi dengan Malut United. Kami masih menunggu surat lengkap dari mereka untuk permohonan perubahan nama," tuturnya.

Selain membahas perubahan identitas klub, Kongres Tahunan PSSI juga akan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PSSI selama satu tahun terakhir serta program kerja federasi untuk musim 2026–2027. Yunus mengatakan tidak ada agenda khusus di luar pembahasan organisasi sebagaimana kongres tahunan pada umumnya.

"Kami hanya membahas program-program yang akan dilaksanakan tahun depan. Mungkin juga akan ada beberapa saran dan pendapat dari peserta kongres, tetapi untuk kali ini program kami akan fokus pada pengembangan tim nasional," ucapnya.