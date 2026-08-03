Kata Erick Thohir Soal Maju Lagi di Pemilihan Ketua Umum PSSI 2027

Ketum PSSI Erick Thohir di Kongres Biasa PSSI 2026. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal potensi maju kembali dalam pemilihan ketua umum pada Kongres Biasa Pemilihan PSSI 2027. Dia mengungkapkan belum bisa memastikan hal tersebut.
Erick Thohir beralasan karena akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah dan FIFA. Hal itu dia sampaikan usai memimpin Kongres Biasa PSSI 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Senin (3/8) siang WIB.
"Kalau mengenai pencalonan ketua umum PSSI, tentu saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah, juga dengan FIFA,” kata Erick Thohir, Senin (3/8).
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Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu enggan berspekulasi soal peluang kembali memimpin PSSI pada periode berikutnya. Menurut Erick, siapa pun nanti yang terpilih harus menjadi sosok terbaik untuk memajukan sepak bola Indonesia.
“Pada akhirnya, yang menentukan adalah masyarakat sepak bola. Jadi bukan soal saya mau atau tidak, tetapi siapa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia," terang Erick.
Kongres Biasa PSSI 2026 menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satu keputusan yang cukup mencolok adalah mengundur pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI 2027 ke bulan Juli 2027.
Erick terpilih sebagai Ketum PSSI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari 2023 untuk periode 2023-2027. Dengan periode kepengurusan tersebut, pemilihan ketua umum baru seharusnya digelar sekitar Februari 2027.
Erick pun menjelaskan alasan di balik keputusan di balik penetapan waktu pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Tahun 2027. Perubahan ini dilakukan agar proses pemilihan ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI dapat diselesaikan lebih dahulu sebelum pemilihan kepengurusan pusat.
“Karena akan ada proses pemilihan pada Oktober–November dan kompetisi juga tetap berjalan, maka kongres menyetujui bahwa Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027 akan dilaksanakan secara transparan pada bulan Juli 2027,” tuturnya.
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