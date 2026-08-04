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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.18 WIB

Gabriel Mutombo Siap Tempur Hadapi Persija, Persib Bandung Incar Tiket Final Piala Presiden 2026

Gabriel Mutombo mengawali kiprah bersama Persib Bandung di piala presiden lawan Arema FC. (istimewa) - Image

Gabriel Mutombo mengawali kiprah bersama Persib Bandung di piala presiden lawan Arema FC. (istimewa)

JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Gabriel Mutombo, menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026. Laga yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8), menjadi pertandingan yang dinilai memiliki arti lebih dari sekadar turnamen pramusim.

Bagi pemain asal Prancis tersebut, duel Persib Bandung kontra Persija selalu menghadirkan atmosfer berbeda. Meski baru bergabung bersama Maung Bandung, Gabriel Mutombo mengaku sudah memahami besarnya rivalitas yang selama ini melekat pada dua klub tersebut.

Menurut dia, pertandingan melawan Persija bukan hanya soal hasil di atas lapangan, tetapi juga menyangkut harga diri dan kebanggaan klub. Karena itu, seluruh pemain dituntut tampil dengan semangat juang tinggi demi membawa Persib Bandung melangkah ke partai final piala presiden.

"Saya tahu di sini Persija lawan Persib adalah pertandingan besar. Ini seperti derbi, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan ini," ujar Mutombo.

Persib Bandung datang ke semifinal dengan modal yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Igor Tolic berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dan belum sekali pun kebobolan. Catatan tersebut menjadi bekal positif untuk menghadapi rival klasiknya.

Meski Piala Presiden hanya berstatus sebagai ajang pramusim, Mutombo menegaskan timnya tetap memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan. Ia menilai mentalitas juara harus terus dijaga dalam setiap pertandingan, apa pun kompetisinya.

Baginya, kebiasaan meraih hasil positif sejak awal musim akan menjadi modal penting ketika Persib Bandung menghadapi kompetisi resmi yang lebih panjang. 

"Ya, ini memang pramusim, tetapi kami harus menjaga mentalitas sebagai pemenang. Anda harus menang dan ingin memenangkan setiap pertandingan. Jadi tentu kami harus memenangkan pertandingan ini," tegas bek bernomor punggung 3 tersebut.

Selain berbicara mengenai kesiapan tim, Mutombo juga mengungkapkan perkembangan kondisi fisiknya. Ia mengakui sempat merasakan sedikit gangguan pada pertandingan sebelumnya, namun kini proses pemulihannya berjalan dengan baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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