Persib Bandung vs Persija, Balsa Sekulic Yakin Maung Bandung Amankan Tiket Final Piala Presiden 2026

Striker anyar Persib Bandung Balsa Sekulic. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung, Balsa Sekulic, menegaskan tekad timnya untuk mengamankan tiket ke final Piala Presiden 2026. Striker asal Montenegro itu optimistis Maung Bandung mampu mengatasi perlawanan Persija Jakarta pada laga semifinal yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8) pukul 15.30 WIB.
Persib Bandung datang ke semifinal dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Igor Tolic menyapu bersih tiga pertandingan di Grup A dengan kemenangan, mengumpulkan sembilan poin sempurna, serta mencatatkan tiga clean sheet secara beruntun.
Catatan tersebut membuat kepercayaan diri para pemain meningkat menjelang duel melawan rival klasik mereka.
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Di sisi lain, Persija Jakarta memastikan langkah ke babak empat besar setelah finis sebagai runner-up Grup B dengan koleksi empat poin. Kondisi itu membuat laga semifinal diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas yang mumpuni.
Sekulic mengakui Persija merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, ia menilai Persib Bandung juga memiliki kekuatan yang cukup untuk meraih kemenangan dan melanjutkan perjalanan di turnamen pramusim tersebut.
"Saya mengharapkan ini akan jadi pertandingan yang bagus. Persija adalah tim yang punya kualitas tinggi. Tapi kami pun harus percaya dengan kualitas yang kami miliki. Jadi, saya harap kami bisa ke final," ujar Sekulic.
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Pemain bernomor punggung 99 itu juga menyoroti pentingnya waktu istirahat yang dimiliki Persib Bandung sebelum laga semifinal. Menurutnya, jeda beberapa hari setelah fase grup menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi tim untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus menyempurnakan persiapan.
Dia menilai pemulihan menjadi faktor penting mengingat Persib Bandung menjalani jadwal yang cukup padat selama babak penyisihan. Dengan kondisi yang lebih segar, para pemain diharapkan bisa tampil maksimal menghadapi pertandingan yang dipastikan berlangsung dengan intensitas tinggi.
"Waktu tambahan ini sangat penting untuk kami, untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi semifinal," kata Balsa Sekulic.
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