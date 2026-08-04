Salah Satunya Christophe Nduwarugira! Simak Profil 3 Pemain Asing Baru PSS Sleman

Christophe Nduwarugira, pemain baru PSS Sleman. (Dok. PSS Sleman)
JawPos.com - PSS Sleman terus menambah amunisi untuk memperkuat skuadnya di musim 2026/2027. Sebagai salah satu tim promosi super league, mereka sukses mendatangkan tiga pemain asing baru.
Para pemain asing tersebut adalah Moussa Bagayoko, Christophe Nduwarugira, dan Stefan Ashkovski. Mereka masing-masing akan memperkuat lini tengah, belakang, dan depan.
Untuk lebih mengenal mereka, berikut profil tiga pemain asing PSS Sleman. Baca terus artikel ini jika ingin mengetahuinya.
Christophe Nduwarugira merupakan bek tengah tim nasional Burundi. Karir pemain 32 tahun tersebut banyak dijalaninya di Portugal bersama tim-tim seperti Academico Viseu, Leixioes, hingga Amora FC.
Setelah bermain untuk Academico Viseu, Nduwarugira memutuskan untuk menerima tawaran bermain di Borneo FC yang merupakan tim pertamanya di Indonesia. Melansir Transfermarkt, bek bertinggi badan 1,86 meter itu bermain 65 pertandingan selama dua musim bersama Borneo FC sejak 2024/2025.
Gelandang asal Mali didatangkan PSS Sleman. Moussa Bagayoko merupakan gelandang yang pernah merasakan bermain di Turki bersama Adanaspor dan Elazigspor.
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Sebelum memutuskan pindah ke PSS Sleman, Bagayoko bermain di Al-Watan SC yang merupakan tim Liga Libya. Di tim tersebut, pemain 27 tahun tersebut bermain 17 pertandingan dan selalu menjadi starter di posisi gelandang bertahan.
Pemain sayap 34 tahun ini sukses didatangkan PSS Sleman. Stefan Ashkovski merupakan pemain yang masih membela timnas Makedonia Utara dan terakhir membela negaranya pada November 2025 melawan Wales.
Dilihat dari karirnya, Ashkovski sudah membela 19 tim. Beberapa tim yang pernah diperkuatnya adalah Fortuna Sittard, Sepsi OSK, hingga FK Partizan Belgrade.
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