Paling Mentereng Melvyn Lorenzen! Ini Profil 3 Pemain Asing Baru PSS Sleman

Pemain baru PSS Sleman Melvyn Lorenzen. (Dok. PSS Sleman)
JawaPos.com - PSS Sleman terus menambah amunisi pemain barunya untuk Super League musim 2026/2027. Ada tiga pemain asing yang berhasil didatangkan dan sudah diresmikan pihak klub.
Ketiga pemain asing baru PSS Sleman adalah Pedro Caracoci, Matheus Fornazari, dan Melvyn Lorenzen. Mereka masing-masing berposisi sebagai kiper, penyerang, dan sayap kiri.
Untuk mengenal mereka, berikut profil dan statistik ketiga pemain asing baru PSS Sleman.
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Pedro Caracoci merupakan kiper asal Brasil yang lahir di Rio de Janeiro. Kiper 26 tahun tersebut juga memiliki kewarganegaraan Italia.
Sebagian besar karir Pedro Caracoci dilakukannya di Liga Brasil seperti di tim CSA, Cabofriense, Amazonas, dan Uberlandia. Melansir Transfermarkt, kiper bertinggi 1,94 meter tersebut hanya duduk manis di bangku cadangan bersama Amazonas di musim lalu.
Meskipun demikian, Pedro Caracoci sempat mendapatkan menit bermain sepanjang 2025. Ia bermain tujuh laga dengan kebobolan 11 gol dan satu clean sheet.
Matheus Fornazari adalah penyerang asal Brasil yang lahir di Curitiba. Sama halnya dengan Pedro Caracoci, ia juga memiliki kewarganegaraan Italia.
Penyerang 30 tahun tersebut cukup mengenal sepak bola Asia Tenggara. Sebab, Matheus Fornazari pernah bermain untuk dua tim Liga Thailand yaitu Sukhothai FC dan BG Pathum United.
Performa menjanjikan ditunjukkan Matheus Fornazari bersama BG Pathum United. Pada musim 2025/2026, ia berhasil mencetak 10 gol di semua kompetisi.
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Melvyn Lorenzen menjadi salah satu pemain asing PSS Sleman dengan pengalaman paling mentereng. Penyerang 31 tahun tersebut merupakan pemain asal Uganda yang lahir di London dan punya kewarganegaraan Jerman.
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