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Andre Rizal Hanafi
Senin, 3 Agustus 2026 | 22.05 WIB

Launching PSS Sleman 2026/2027 Digelar 8 Agustus, Jersey Baru dan Uji Coba Lawan Kendal Tornado FC

Pemain PSS Sleman intensif menggelar latihan. (PSS) - Image

Pemain PSS Sleman intensif menggelar latihan. (PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman resmi mengumumkan agenda peluncuran tim untuk menyambut kompetisi musim 2026/2027.

Kegiatan tersebut akan digelar pada Sabtu, 8 Agustus 2026, di Stadion Maguwoharjo dan menjadi momen perdana Super Elja memperkenalkan skuad serta jersey terbaru kepada para pendukung.

Rangkaian acara dimulai pukul 15.30 WIB dengan seremoni launching tim dan pengenalan jersey musim baru.

Setelah itu, suasana di Stadion Maguwoharjo akan berlanjut dengan pertandingan uji coba melawan Kendal Tornado FC yang dijadwalkan kick-off pada pukul 18.30 WIB.

Peluncuran tim menjadi bagian dari persiapan PSS Sleman menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Selain memperkenalkan pemain dan kostum baru, acara ini juga menjadi ajang bagi suporter untuk kembali memenuhi Stadion Maguwoharjo setelah penantian menuju musim yang baru.

Mengusung semangat melanjutkan perjalanan setelah lebih dari lima dekade berdiri, PSS ingin membuka lembaran baru bersama seluruh elemen klub.

Launching tim tidak hanya menjadi seremoni menjelang kompetisi, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan antara klub dengan para pendukung yang selama ini setia memberikan dukungan.

Pertandingan persahabatan melawan Kendal Tornado FC dipilih sebagai bagian dari rangkaian acara.

Editor: Edi Yulianto
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