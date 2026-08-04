Miguel Pereira All Out Lawan Arema FC! Siap Bantu Persebaya Surabaya Menang di Piala Presiden 2026

JawaPos.com – Miguel Pereira menegaskan kesiapan tampil maksimal saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) malam WIB.

Penyerang sayap asal Portugal itu ingin membantu Green Force menjaga momentum setelah meraih tiga kemenangan beruntun di fase grup.

Persebaya Surabaya melangkah ke semifinal dengan status juara Grup B setelah menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC menjadi tiga tim yang berhasil ditaklukkan Green Force dalam perjalanan menuju babak empat besar.

Sementara itu, Arema FC datang sebagai runner-up Grup A dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan.

Kondisi tersebut membuat duel semifinal diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk melanjutkan perjalanan di Piala Presiden 2026.

Miguel Pereira Ingin Persebaya Surabaya Jaga Momentum Miguel Pereira menilai status Piala Presiden sebagai turnamen pramusim tidak mengurangi motivasi pemain Persebaya Surabaya untuk tampil maksimal.

Setiap pertandingan tetap menjadi kesempatan bagi tim untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mempertahankan tren positif yang sudah terbentuk sejak fase grup.