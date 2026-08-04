Persiraja Datangkan Daniel Alemao, Incar Clean Sheet dan Prestasi Tim

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh terus mematangkan kekuatan menjelang bergulirnya Championship 2026/27. Salah satu rekrutan anyar yang diharapkan mampu memperkokoh lini belakang adalah bek asal Brasil, Daniel Alemao.

Pemain berusia 27 tahun tersebut datang dengan tekad besar untuk membantu Laskar Rencong tampil kompetitif sepanjang musim. Bukan hanya ingin menjadi pilihan utama di lini pertahanan, Daniel Alemao juga memasang target membawa Persiraja meraih kemenangan sebanyak mungkin dan mencatatkan banyak clean sheet.

Bek yang memiliki tinggi badan 1,93 meter itu mengaku fokus utamanya adalah memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Menurut Daniel Alemao, pencapaian individu akan mengikuti jika Persiraja mampu tampil konsisten di setiap pertandingan.

"Target utama saya adalah membantu Persiraja memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Secara pribadi, saya ingin mendapatkan banyak menit bermain dan mencatatkan sebanyak mungkin clean sheet," ujar Daniel.

Daniel bukan sosok asing di dunia sepak bola internasional. Sebelum bergabung dengan Persiraja, dia sempat berkarier di sejumlah kompetisi Asia dan Eropa.

Pengalaman tampil di Liga Champions Asia menjadi salah satu modal berharga yang diyakini bisa membantu memperkuat pertahanan tim asuhan Jaya Hartono. Dia berharap pengalaman tersebut dapat memberikan dampak positif, baik dalam menjaga soliditas lini belakang maupun membantu rekan-rekannya berkembang selama kompetisi berlangsung.

Saat ditanya alasan menerima pinangan Persiraja, Daniel mengungkapkan ada beberapa faktor yang membuatnya mantap berlabuh di Banda Aceh. Menurut dia, Persiraja merupakan klub dengan sejarah panjang, memiliki ambisi besar di setiap musim, serta didukung basis suporter yang dikenal sangat fanatik.

"Ada beberapa faktor yang membuat saya memilih Persiraja. Ini adalah klub besar dengan sejarah yang luar biasa dan memiliki target tinggi, yaitu selalu bermain untuk meraih kemenangan. Selain itu, Persiraja memiliki suporter yang luar biasa dan Aceh adalah tempat yang indah," kata Daniel.