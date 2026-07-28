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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 Juli 2026 | 12.55 WIB

Arema FC Lepas Sementara Jayus Hariono dan Dwiki Mardiyanto ke Persiraja Demi Jam Terbang

Pemain Arema FC Jayus Hariono dipinjamkan ke Persiraja. (Istimewa) - Image

Pemain Arema FC Jayus Hariono dipinjamkan ke Persiraja. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC resmi mengambil langkah strategis untuk mendukung perkembangan dua pemainnya, Jayus Hariono dan Dwiki Mardiyanto. Keduanya akan melanjutkan karir sementara bersama Persiraja Banda Aceh pada kompetisi musim 2026/2027 demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui komunikasi antara manajemen, tim pelatih, serta kedua pemain. Semua pihak sepakat bahwa bergabung dengan Persiraja menjadi pilihan terbaik agar Jayus dan Dwiki dapat terus berkembang sebagai pesepak bola profesional.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan, klub memiliki tanggung jawab untuk menjaga perkembangan karir setiap pemain. Menit bermain menjadi faktor penting agar kualitas pemain tetap terjaga sekaligus meningkat dari waktu ke waktu.

Karena itu, Arema FC memberikan kesempatan kepada Jayus Hariono dan Dwiki Mardiyanto untuk mencari pengalaman baru di klub yang diyakini mampu memberikan ruang tampil lebih besar sepanjang musim.

"Arema FC memiliki tanggung jawab untuk turut merawat karier setiap pemain. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan kedua pemain, kami sepakat bahwa ini adalah jalan terbaik agar Jayus dan Dwiki mendapatkan ruang lebih luas untuk mengasah potensi dan tampil di lapangan," ujar Yusrinal.

Bagi Jayus Hariono, kesempatan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Gelandang asli Malang tersebut merupakan salah satu pemain yang sudah cukup lama menjadi bagian dari Singo Edan.

Dengan menit bermain yang lebih konsisten, dia diharapkan dapat menjaga performa sekaligus menambah pengalaman bertanding.

Sementara itu, Dwiki Mardiyanto juga mendapat kepercayaan serupa. Pemain sayap muda tersebut dinilai memiliki potensi yang masih bisa terus berkembang apabila memperoleh kesempatan tampil secara reguler di kompetisi resmi.

Manajemen Arema FC menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti melepas kedua pemain untuk selamanya. Langkah tersebut merupakan bagian dari program pembinaan jangka panjang agar mereka kembali dengan kualitas yang lebih baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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