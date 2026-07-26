Jelang Dimulainya Liga 2 Musim 2026/27, Persiraja Pertahankan Tiga Pilar dan Datangkan Empat Pemain Baru

Skuad Persiraja Banda Aceh. (istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh mulai menunjukkan keseriusannya menyambut kompetisi musim 2026/27. Klub berjuluk Laskar Rencong itu resmi memperkenalkan tujuh pemain yang dipastikan menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi persaingan musim baru.
Komposisi pemain yang diumumkan terdiri dari tiga nama yang dipertahankan dari musim lalu dan empat pemain anyar yang didatangkan untuk memperkuat beberapa posisi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Persiraja membangun tim yang lebih kompetitif di bawah arahan pelatih kepala Jaya Hartono.
Tiga pemain yang tetap dipercaya membela Persiraja adalah penjaga gawang Andreas Francisco, gelandang Muharir, dan bek tengah Aditya Angga. Ketiganya dinilai masih memiliki peran penting berkat pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan bersama tim dalam beberapa musim terakhir.
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Sementara itu, empat pemain baru yang resmi bergabung berasal dari sejumlah klub berbeda. Persiraja merekrut bek tengah Ade Kristiano dari Semen Padang untuk memperkokoh lini pertahanan.
Di sektor sayap, hadir Tedja Kusuma yang sebelumnya memperkuat PSM Makassar serta Indra Arya yang datang dari Persijap Jepara. Tambahan lainnya adalah bek tengah Wahyu Jati yang musim lalu membela Deltras Sidoarjo. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan sehat di lini belakang.
Masuknya empat wajah baru tersebut memberi lebih banyak opsi bagi Jaya Hartono dalam merancang strategi sepanjang musim. Dengan perpaduan pemain yang dipertahankan dan rekrutan anyar, Persiraja berharap dapat tampil lebih konsisten dan bersaing di papan atas kompetisi musim 2026/27.
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Persiapan tim juga sudah dijadwalkan. Persiraja akan menggelar latihan perdana pada 1 Agustus 2026 di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh. Agenda tersebut menjadi awal dari rangkaian persiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.
Media Officer Persiraja Ariful Usman memastikan seluruh pemain akan berkumpul di Banda Aceh sebelum sesi latihan pertama digelar. "Akhir bulan ini semua pemain akan tiba di Banda Aceh," ujar Ariful.
Berkumpulnya seluruh pemain lebih awal diharapkan membuat proses adaptasi berjalan lancar, terutama bagi para rekrutan baru. Tim pelatih juga memiliki waktu yang cukup untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan skema permainan yang akan diterapkan sepanjang musim.
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