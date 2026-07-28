Ilham Udin Armaiyn Beberkan Alasan Gabung Persiraja, Siap Wujudkan Misi Promosi ke Super League

Ilham Udin pilih berlabuh di Persiraja. (istimewa)
JawaPos.com - Keputusan Ilham Udin Armaiyn bergabung dengan Persiraja Banda Aceh untuk menghadapi musim 2026/2027 ternyata bukan karena minimnya tawaran.
Winger berpengalaman itu mengungkapkan dirinya sempat dihubungi beberapa klub sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Laskar Rencong.
Bagi mantan pemain Timnas Indonesia tersebut, bergabung dengan Persiraja bukan hanya soal melanjutkan karier sebagai pesepak bola profesional. Ada keyakinan dan panggilan hati yang membuatnya mantap menerima tawaran dari klub asal Aceh itu.
Ilham mengawali perjalanannya bersama Persiraja dengan menyampaikan apresiasi kepada jajaran manajemen dan tim pelatih yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
"Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, Wakil Presiden, manajemen, dan tim pelatih yang sudah percaya dan menerima saya bergabung dengan keluarga besar Persiraja musim ini. Tentunya saya sangat senang bisa bergabung dengan Persiraja," ujar Ilham.
Pemain berusia 30 tahun itu mengaku proses menuju Persiraja tidak berlangsung begitu saja. Sebelum mencapai kesepakatan, beberapa klub juga sempat menghubunginya.
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Namun, pada akhirnya ia merasa Persiraja menjadi tempat yang paling tepat untuk melanjutkan karier.
"Soal tertarik bermain di Persiraja, sebenarnya sudah ada tim yang menghubungi saya. Tapi mungkin memang rezeki saya di Persiraja, makanya hati saya memilih Persiraja," katanya.
Pengalaman Ilham menjadi salah satu alasan Persiraja merekrutnya. Selama berkarier, ia pernah memperkuat sejumlah klub besar Indonesia seperti PSM Makassar, Arema FC, Barito Putera, dan Bhayangkara FC. Selain itu, ia juga sempat merasakan atmosfer kompetisi Malaysia bersama Selangor FC.
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