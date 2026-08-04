Garudayaksa FC Perkenalkan Ryo Matsumura, Gelandang Jepang Siap Tambah Kreativitas Lini Serang

JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi memperkenalkan gelandang serang asal Jepang Ryo Matsumura, sebagai rekrutan terbaru untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Kehadiran pemain berusia 31 tahun tersebut diharapkan mampu menambah kreativitas sekaligus memperkuat kedalaman skuad di sektor lini tengah dan depan.

Pengumuman bergabungnya Ryo Matsumura disampaikan melalui unggahan kolaborasi di media sosial resmi Garudayaksa FC bersama sang pemain. Dalam perkenalan itu, klub memberikan sambutan hangat sekaligus menunjukkan harapan besar terhadap kontribusi yang akan diberikan pemain asal Negeri Sakura tersebut.

"He doesn't just see the game. He sees the spaces others don't. Welcome to Garudayaksa. The next chapter begins now," tulis Garudayaksa FC dalam unggahan resmi.

Ryo bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pada musim 2025/26, dia sempat membela dua klub berbeda, yakni Persija Jakarta dan Bhayangkara FC. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, pemain berkaki kiri itu tetap mampu memberikan kontribusi positif saat berada di lapangan.

Sepanjang musim lalu, Ryo mencatatkan 13 penampilan dengan total 663 menit bermain. Dari kesempatan tersebut, dia berhasil mencetak dua gol dan menyumbang empat assist.

Catatan itu memperlihatkan kemampuannya dalam membangun serangan, membuka ruang, serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kemampuan membaca permainan menjadi salah satu keunggulan Ryo Matsumura.

Dia dikenal memiliki visi bermain yang baik, distribusi bola yang rapi, serta mampu bergerak di beberapa posisi menyerang. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah bagi Garudayaksa FC yang tengah membangun skuad kompetitif untuk musim baru.

Ryo pun menyambut kepindahannya dengan penuh antusias. Menurutnya, bergabung dengan Garudayaksa FC merupakan tantangan baru yang ingin dijalani dengan maksimal.