Garudayaksa FC Perkenalkan Ryo Matsumura, Gelandang Jepang Siap Tambah Kreativitas Lini Serang

Garudayaksa FC perkenalkan Ryo Matsumura untuk menambah kekuatan lini serang. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi memperkenalkan gelandang serang asal Jepang Ryo Matsumura, sebagai rekrutan terbaru untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Kehadiran pemain berusia 31 tahun tersebut diharapkan mampu menambah kreativitas sekaligus memperkuat kedalaman skuad di sektor lini tengah dan depan.
Pengumuman bergabungnya Ryo Matsumura disampaikan melalui unggahan kolaborasi di media sosial resmi Garudayaksa FC bersama sang pemain. Dalam perkenalan itu, klub memberikan sambutan hangat sekaligus menunjukkan harapan besar terhadap kontribusi yang akan diberikan pemain asal Negeri Sakura tersebut.
"He doesn't just see the game. He sees the spaces others don't. Welcome to Garudayaksa. The next chapter begins now," tulis Garudayaksa FC dalam unggahan resmi.
Ryo bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pada musim 2025/26, dia sempat membela dua klub berbeda, yakni Persija Jakarta dan Bhayangkara FC. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, pemain berkaki kiri itu tetap mampu memberikan kontribusi positif saat berada di lapangan.
Sepanjang musim lalu, Ryo mencatatkan 13 penampilan dengan total 663 menit bermain. Dari kesempatan tersebut, dia berhasil mencetak dua gol dan menyumbang empat assist.
Catatan itu memperlihatkan kemampuannya dalam membangun serangan, membuka ruang, serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kemampuan membaca permainan menjadi salah satu keunggulan Ryo Matsumura.
Dia dikenal memiliki visi bermain yang baik, distribusi bola yang rapi, serta mampu bergerak di beberapa posisi menyerang. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah bagi Garudayaksa FC yang tengah membangun skuad kompetitif untuk musim baru.
Ryo pun menyambut kepindahannya dengan penuh antusias. Menurutnya, bergabung dengan Garudayaksa FC merupakan tantangan baru yang ingin dijalani dengan maksimal.
"Saya sangat senang dan bersemangat bisa bergabung dengan Garudayaksa FC. Ini adalah babak baru dalam karier saya. Saya siap memberikan seluruh kemampuan terbaik saya untuk membantu tim meraih target dan memberikan hasil maksimal di setiap pertandingan," ujar Ryo.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut