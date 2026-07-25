Garudayaksa FC Tambah Amunisi di Lini Serang, Septian Bagaskara Siap Buktikan Ketajaman

JawaPos.com - Garudayaksa FC menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Kali ini, klub memperkenalkan penyerang asal Kediri, Septian Bagaskara, sebagai rekrutan terbaru yang diproyeksikan memperkuat lini depan tim.

Kedatangan Septian Bagaskara diumumkan secara resmi melalui akun media sosial Garudayaksa FC. Dalam unggahan, klub menyambut sang pemain dengan penuh optimisme dan berharap kehadirannya mampu memberikan kontribusi besar di sektor serang.

"Dari Kota Tahu menuju rumah baru. Satu tambahan kekuatan untuk lini serang Garudayaksa. Let's score. Let's win. Welcome!" tulis Garudayaksa FC dalam unggahan resmi.

Perekrutan Septian Bagaskara menjadi bagian dari upaya Garudayaksa FC membangun skuad yang lebih kompetitif menjelang bergulirnya musim baru. Pengalaman dan naluri mencetak gol yang dimiliki pemain berusia produktif itu diharapkan bisa menjadi nilai tambah bagi tim.

Manajemen klub menilai Septian memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Selain piawai mencari ruang di kotak penalti, dia juga dikenal mampu bekerja sama dengan rekan setim dalam membangun serangan.

Bagi Septian Bagaskara, bergabung dengan Garudayaksa FC menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya. Dia mengaku antusias memulai petualangan bersama klub barunya dan siap memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

"Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah tantangan dan lembaran baru dalam karir saya. Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan keluarga besar Garudayaksa FC. Saya siap memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol, dan berjuang bersama tim untuk meraih kemenangan serta target yang diinginkan musim ini. Mohon doa dan dukungannya!" ujar Septian.

Pernyataan tersebut menunjukkan tekad besar sang striker untuk segera beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi tim. Dukungan dari suporter juga diharapkan menjadi motivasi tambahan agar ia mampu tampil konsisten sepanjang musim.