Ricky Nelson Fokus Benahi Taktik dan Mental Pemain, Persis Solo Jalani Training Camp Milik Garudayaksa

Ilustrasi: Proses latihan Persis Solo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo mulai memasuki tahap penting dalam persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu akan menggelar training camp atau pemusatan latihan di Garudayaksa Training Centre sebagai bagian dari program pramusim.
Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung mulai 31 Juli hingga 8 September 2026. Selama lebih dari satu bulan, seluruh pemain akan menjalani program yang difokuskan untuk meningkatkan kesiapan fisik, taktikal, serta mental sebelum kompetisi resmi dimulai.
Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengatakan training camp menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk memantau perkembangan setiap pemain secara lebih menyeluruh.
Selain meningkatkan kualitas permainan, agenda ini juga bertujuan membangun kekompakan tim agar lebih siap menghadapi persaingan musim baru.
Tak hanya berlatih, Persis juga telah menyiapkan sejumlah laga uji coba melawan tim dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Menurut Ricky, pertandingan tersebut akan menjadi tolok ukur sejauh mana para pemain mampu menerapkan materi latihan yang selama ini diberikan.
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"Training camp nanti akan diisi beberapa uji coba melawan tim dari kasta tertinggi. Dari pertandingan itu kami ingin melihat bagaimana pemain menjalankan taktik yang selama ini dilatih," ujar Ricky Nelson.
Ia menambahkan, tujuan utama dari rangkaian uji coba tersebut bukan sekadar mencari kemenangan, melainkan mengukur efektivitas strategi yang akan diterapkan sepanjang musim kompetisi.
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