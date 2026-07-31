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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 31 Juli 2026 | 14.02 WIB

Garudayaksa FC Datangkan Dominik Holec, Kiper Asal Ceko yang Pernah Tampil di Liga Polandia

Dominik Holec. (Istimewa) - Image

Dominik Holec. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali memperkuat kedalaman skuadnya menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27. 

Kali ini, klub memperkenalkan rekrutan anyar di sektor penjaga gawang dengan mendatangkan Dominik Holec, kiper berpengalaman asal Republik Ceko.

Kedatangan Holec diumumkan secara resmi melalui akun media sosial Garudayaksa FC. Dalam unggahan tersebut, klub menyambut hangat pemain berusia 31 tahun itu yang diproyeksikan menjadi benteng terakhir di bawah mistar gawang.

"From Czechia for Garudayaksa. The last line of defense has arrived and ready for every challenge. Welcome to Garudayaksa @dominik_holec," tulis akun resmi Garudayaksa FC.

Rekrutan ini menambah daftar pemain baru yang didatangkan Garudayaksa FC untuk menghadapi persaingan musim depan. 

Pengalaman Holec di kompetisi Eropa menjadi salah satu alasan utama klub memilihnya sebagai penjaga gawang anyar.

Sebelum bergabung dengan Garudayaksa FC, Holec sempat memperkuat Piast Gliwice yang berlaga di kasta tertinggi Liga Polandia. Ia direkrut sebagai transfer darurat pada Maret lalu dan mampu menunjukkan performa yang cukup konsisten hingga akhir musim.

Berdasarkan data terakhir, Holec memiliki nilai pasar sekitar Rp6,95 miliar. Bersama Piast Gliwice, ia tampil dalam delapan pertandingan dan mencatatkan satu clean sheet. 

Selain itu, sejumlah penyelamatan penting yang dilakukannya turut membantu tim tetap bersaing di papan klasemen hingga kompetisi berakhir.

Editor: Banu Adikara
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