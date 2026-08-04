Persib Bandung Incar Tiket Final Piala Presiden 2026, Adam Alis Soroti Kekuatan Persija Jakarta

JawaPos.com - Persib Bandung membawa modal berharga saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026. Laga bertajuk duel klasik tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) pukul 15.30 WIB.

Persib asuhan Igor Tolic datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil sempurna di babak penyisihan Grup A. Maung Bandung menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan tipis 1-0 atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC.

Hasil tersebut membuat Persib Bandung mengoleksi sembilan poin sekaligus mencatatkan rekor tanpa kebobolan. Catatan itu menjadi modal penting menghadapi Persija yang melaju ke semifinal sebagai runner-up Grup B.

Meski demikian, gelandang Persib Bandung Adam Alis menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan hasil di fase grup. Menurut Adam, seluruh pemain sudah memahami instruksi pelatih dan siap memberikan penampilan terbaik pada pertandingan yang selalu menyita perhatian pecinta sepak bola Indonesia tersebut.

"Yang pasti, saya dan teman-teman sudah siap untuk main di semifinal menghadapi Persija Jakarta. Semua lawan sama, tidak ada perbedaan, kami sebagai pemain tinggal menerapkan apa kata pelatih. Semoga besok bisa menjadi pertandingan yang seru," ujar Adam Alis.

Adam juga menilai Persija memiliki kualitas yang merata di setiap lini. Ia menyebut lini depan Macan Kemayoran dihuni sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman, seperti Gustavo Almeida, Witan Sulaeman, Zahaby Gholy, Arlyansyah Abdulmanan, hingga Victor Dethan.

Selain itu, Persib Bandung juga mewaspadai kemampuan bek kiri Pratama Arhan yang dikenal memiliki lemparan ke dalam jarak jauh. Namun, menurut Adam, fokus timnya bukan hanya kepada satu pemain, melainkan seluruh skuad Persija.

"Di setiap lini, mereka sangat bagus, saya lihat, dari sisi penyerangan. Juga ada (Pratama) Arhan yang punya kemampuan lemparan jauh. Tapi, kami akan mewaspadai seluruh pemain karena seluruh pemain Persija punya kualitas bagus," kata Adam Alis.