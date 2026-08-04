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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Hadapi Persib di Semifinal Piala Presiden 2026, Ardhi Tjahjoko Puas dengan Perkembangan Persija

Manajer Persija, Marsda (Purn.) TNI Ardhi Tjahjoko. (Istimewa) - Image

Manajer Persija, Marsda (Purn.) TNI Ardhi Tjahjoko. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 melawan Persib Bandung dengan penuh optimisme. 

Duel klasik yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) pukul 15.30 WIB, menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk menunjukkan perkembangan tim menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Manajer Persija, Marsda (Purn.) TNI Ardhi Tjahjoko, menilai proses pembentukan tim berjalan sesuai rencana. 

Menurutnya, para pemain terus memperlihatkan peningkatan performa sejak awal menjalani persiapan hingga melewati fase grup Piala Presiden 2026.

Ardhi mengatakan kondisi skuad saat ini berada dalam situasi yang baik. Ia melihat adanya perkembangan yang konsisten dari pertandingan ke pertandingan sehingga membuatnya percaya diri menghadapi laga semifinal.

"Untuk progres tim sampai hari ini semuanya dalam kondisi baik. Semua pemain memiliki progres yang meningkat dari awal kita latihan, kemudian pertandingan pertama, pertandingan kedua, sampai dengan pertandingan ketiga. Progresnya terus meningkat. Jadi saya optimistis dengan kondisi tim untuk menghadapi semifinal," ujar Ardhi.

Laga Persija kontra Persib bukan sekadar perebutan tiket menuju final. Pertemuan dua tim besar Indonesia itu selalu menghadirkan atmosfer berbeda karena memiliki rivalitas panjang yang menarik perhatian pencinta sepak bola nasional.

Ardhi pun menilai pertandingan ini menjadi ajang yang tepat untuk mengukur kesiapan kedua tim sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026/2027. 

Terlebih, baik Persija maupun Persib sama-sama diperkuat sejumlah pemain yang menjadi bagian penting Timnas Indonesia.

Editor: Banu Adikara
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