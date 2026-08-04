Persija vs Persib: Rio Fahmi Pasang Target Clean Sheet demi Lolos ke Final Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta membawa target besar saat menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Selain mengincar tiket ke partai final, Macan Kemayoran juga bertekad mengakhiri kebiasaan kebobolan yang terus menghantui mereka sepanjang fase grup.

Bek sekaligus kapten Persija, Rio Fahmi, menegaskan bahwa menjaga gawang tim tetap bersih menjadi salah satu misi utama saat menghadapi rival klasiknya tersebut. Laga semifinal akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) pukul 15.30 WIB.

Rio mengatakan setiap pemain bertahan tentu menginginkan catatan clean sheet. Karena itu, dia bersama rekan-rekannya siap memberikan penampilan terbaik demi membantu Persija meraih hasil positif.

"Yang pasti seperti keinginan semua pemain bertahan, yaitu meraih clean sheet dan bermain sebaik mungkin," ujar Rio.

Target tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang babak penyisihan Grup B, Persija belum sekalipun mampu menutup pertandingan tanpa kebobolan.

Mereka kalah 0-1 dari Persebaya, bermain imbang 2-2 melawan Port FC, lalu menang 4-1 atas PSMS Medan. Artinya, gawang Persija selalu kemasukan dalam tiga pertandingan tersebut.

Catatan itu menjadi perhatian menjelang duel melawan Persib yang datang ke semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Bandung itu menyapu bersih seluruh laga di fase grup sekaligus mencatatkan pertahanan yang solid.

Meski demikian, Rio tetap optimistis Persija mampu memperbaiki performa lini belakang. Menurutnya, disiplin dan fokus sepanjang pertandingan menjadi kunci agar timnya bisa meredam serangan lawan.