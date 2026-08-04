Kami Ingin Menang! Psywar STY Jelang Duel Klasik Persib vs Persija di Semifinal Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menatap antusias duel klasik perdananya menghadapi Persib Bandung di semifinal Piala Presiden 2026. Dia menegaskan Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, mengincar kemenangan dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Duel Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama tidak mendapat dukungan dari pemain ke-12 nya karena laga tersebut bergulir tanpa penonton.

Pertandingan antara Persija Jakarta vs Persib Bandung pun menjadi duel yang paling dinantikan, mengingat sejarah panjang yang dimiliki kedua tim. Meski hanya sekadar turnamen pramusim, Shin Tae-yong menegaskan Macan Kemayoran mengincar kemenangan atas rival bubuyatan tersebut.

“Lawan kami adalah Persib Bandung yang merupakan rival Persija, jadi tentu kami ingin menang,” tegas Shin Tae-yong jelang pertandingan menghadapi Persib Bandung, Selasa (4/8/2026).

Tapi, Shin Tae-yong juga mengingatkan bahwa rencana awal Macan Kemayoran adalah menjalani pemusatan latihan di Thailand yang terpaksa ditunda setelah Piala Presiden 2026. Maka itu, ia menjadikan turnamen tersebut sebagai kesempatan bagi pemain muda serta pembentukan chemistry antarpemain.

“Namun sejak awal rencana kami sebenarnya adalah menjalani training camp di Thailand. Karena ada perubahan jadwal, akhirnya kami mengikuti Piala Presiden,” ujarnya.

“Turnamen ini juga kami manfaatkan untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda dan pemain baru agar membangun chemistry sebagai persiapan menghadapi Liga 1,” sambungnya.

Kendati demikian, Shin Tae-yong menegaskan Persija Jakarta tetap serius menatap duel menghadapi Persib Bandung. Eks pelatih Timnas Indonesia akan memberikan suntikan motivasi kepada Pratama Arhan cs agar meraih hasil maksimal.