Kapten Persib Bandung Tak Mau Jemawa, Sebut Unit Serangan Persija Jakarta Berkualitas Tinggi

JawaPos.com – Persib Bandung akan melawan rival klasiknya Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Duel yang kerap disebut el clasico itu akan berlangsung Selasa (4/8) sore di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Persib lolos ke empat besar Piala Presiden edisi tahun ini dengan status juara grup A. Persib menang tiga kali dalam tiga pertandingan di fase grup.

Klub berjuluk Maung Bandung itu juga masih menjaga rekor clean sheets. Dalam tiga laga, gawang Persib belum sekalipun jebol. Untuk catatan produktivitas, Persib membuat tiga gol.

Sedangkan Persija menapak semifinal Piala Presiden dengan status runner-up grup B. Macan Kemayoran mencatatkan sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah.

Persija menjadi tim paling gacor di fase grup Piala Presiden 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong itu membuat enam gol dan kebobolan empat gol.

Jelang laga el clasico ini, gelandang sekaligus kapten Persib di Piala Presiden 2026 Adam Alis mengatakan kalau Persija adalah tim yang kuat. Meski demikian, Persib akan berjuang untuk mengalahkannya.

"Yang pasti, saya dan teman-teman sudah siap untuk main di semifinal menghadapi Persija Jakarta. Semua lawan sama, tidak ada perbedaan, kami sebagai pemain tinggal menerapkan apa kata pelatih. Semoga ini bisa menjadi pertandingan yang seru," ujar Adam dikutip dari situs resmi tim.

Rekor pemain berusia 32 tahun itu bersama Persib ketika melawan Persija masih tanpa noda. Dalam empat duel lawan Persija, Adam menang dua kali dan imbang dua kali.