Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.54 WIB

Skuad Garuda Turunkan Skuad Terbaik! Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam

Pesepak bola Timnas Indonesia Mitchel Beker. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Mitchel Beker. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Daftar susunan pemain Timnas Indonesia kontra Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026 telah diketahui. Skuad Garuda polesan John Herdman menurunkan skuad terbaiknya dalam laga krusial tersebut.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (3/8) pukul 20.30 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan, karena hasil akhir akan menentukan arah perburuan tiket semifinal.

Dalam daftar susunan pemain (DSP) yang dirilis satu jam jelang kick-off, Herdman menurunkan sejumlah pemain kuncinya. Di bawah mistar, Nadeo Argawinata dipercaya mengawal gawang, setelah posisinya sempat digantikan Cahya Supriadi pada pertandingan melawan Timor Leste.

Duet pemain Persija Jakarta, Jordi Amat dan Rizky Ridho bahu membahu mengawal pertahanan Timnas Indonesia. Mereka akan mendapat dukungan dari Shayne Pattynama di sisi kiri dan Eliano Reijnders di kanan.

Di lini tengah trio, Ivar Jenner, Marc Klok dan Thom Haye akan mengisi peran gelandang sentral, menjadi pengatur tempo sekaligus penyeimbang permainan. Trio ini juga jadi kunci Timnas Indonesia saat menggulung Kamboja 5-1 di partai pembuka.

Bicara sektor penyerangan, Herdman masih mempercayakan Mitchell Baker sebagai juru gedor Timnas Indonesia. Penyerang berpostur jangkung itu saat ini sedang memimpin daftar top skor Piala AFF 2026 dengan empat gol.

Striker naturalisasi tersebut akan dibantu oleh Dony Tri Pamungkas dan Ragnar Oratmangoen. Diharapkan, kedua pemain ini bisa memanjakan Mitchell Baker sehingga dapat menambah pundi-pundi golnya di Piala AFF 2026.

Jika berhasil mengunci kemenangan melawan Vietnam, maka Timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke babak semifinal. Skuad Garuda juga akan naik ke posisi pertama klasemen sementara Grup A.

Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi enam poin, hanya terpaut satu angka saja dari Singapura berada di puncak. Sementara Vietnam menghuni posisi ketiga dengan koleksi empat poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.57 WIB

Tim Geypens Kenang Debut Bersama Timnas Indonesia, Kini Siap Hadapi Vietnam di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Tim Geypens Kenang Debut Bersama Timnas Indonesia, Kini Siap Hadapi Vietnam di Piala AFF 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.33 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Ragnar Siap Jadi Starter - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Ragnar Siap Jadi Starter

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore