Skuad Garuda Turunkan Skuad Terbaik! Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam

JawaPos.com - Daftar susunan pemain Timnas Indonesia kontra Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026 telah diketahui. Skuad Garuda polesan John Herdman menurunkan skuad terbaiknya dalam laga krusial tersebut.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (3/8) pukul 20.30 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan, karena hasil akhir akan menentukan arah perburuan tiket semifinal.

Dalam daftar susunan pemain (DSP) yang dirilis satu jam jelang kick-off, Herdman menurunkan sejumlah pemain kuncinya. Di bawah mistar, Nadeo Argawinata dipercaya mengawal gawang, setelah posisinya sempat digantikan Cahya Supriadi pada pertandingan melawan Timor Leste.

Duet pemain Persija Jakarta, Jordi Amat dan Rizky Ridho bahu membahu mengawal pertahanan Timnas Indonesia. Mereka akan mendapat dukungan dari Shayne Pattynama di sisi kiri dan Eliano Reijnders di kanan.

Di lini tengah trio, Ivar Jenner, Marc Klok dan Thom Haye akan mengisi peran gelandang sentral, menjadi pengatur tempo sekaligus penyeimbang permainan. Trio ini juga jadi kunci Timnas Indonesia saat menggulung Kamboja 5-1 di partai pembuka.

Bicara sektor penyerangan, Herdman masih mempercayakan Mitchell Baker sebagai juru gedor Timnas Indonesia. Penyerang berpostur jangkung itu saat ini sedang memimpin daftar top skor Piala AFF 2026 dengan empat gol.

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Striker naturalisasi tersebut akan dibantu oleh Dony Tri Pamungkas dan Ragnar Oratmangoen. Diharapkan, kedua pemain ini bisa memanjakan Mitchell Baker sehingga dapat menambah pundi-pundi golnya di Piala AFF 2026.

Jika berhasil mengunci kemenangan melawan Vietnam, maka Timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke babak semifinal. Skuad Garuda juga akan naik ke posisi pertama klasemen sementara Grup A.