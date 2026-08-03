Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Tertinggal 0-2 dari Vietnam di Babak Pertama

JawaPos.com - Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Vietnam pada babak pertama dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan ini berglangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (3/8) malam WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Timnas Indonesia langsung dikejutkan lewat gol cepat Vietnam pada menit keenam. Gawang Nadeo Argawinata dibobol oleh Nguyen Van Vi setelah sepakannya dari sudut sempit tak mampu dibendung.

Timnas Indonesia mencoba merespons gol cepat tersebut. Skuad Garuda mendapatkan peluang bagus di menit ke-10, namun sayangnya tendangan Mitchell Baker masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap kiper Vietnam, Patrik Le Giang.

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Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Timnas Indonesia justru kembali kebobolan pada menit ke-15 setelah Vietnam melakukan serangan balik cepat dari sisi kiri. Kali ini, giliran Nguyen Hai Long yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya tak mampu dibendung Nadeo Argawinata.

Skuad Garuda memegang kendali permainan. Namun, tim asuhan John Herdman itu sangat kesulitan menciptakan peluang karena solidnya pertahanan yang dimiliki Vietnam. Hingga laga memasuki menit ke-35, Timnas Indonesia masih belum bisa memperkecil kedudukan.

Serangan-serangan yang dilancarkan Timnas Indonesia tak ada yang membuahkan hasil manis hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhinya babak pertama. Untuk sementara, Skuad Garuda harus tertinggal 0-2 dari Vietnam.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam Timnas Indonesia: Nadeo Argawinata (GK); Shayne Pattynama, Jordi Amat, Rizky Ridho (C), Eliano Reijnders; Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok; Ragnar Oratmangoen, Dony Tri Pamungkas, Mitchell Baker.

Pelatih: John Herdman