Hasil Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 0-3 di Stadion Pakansari

JawaPos.com - Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Vietnam dengan skor 0-3 dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan ini berglangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (3/8) malam WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Timnas Indonesia langsung dikejutkan lewat gol cepat Vietnam pada menit keenam. Gawang Nadeo Argawinata dibobol Nguyen Van Vi setelah sepakannya dari sudut sempit tak mampu dibendung kiper.

Timnas Indonesia mencoba merespons gol cepat tersebut. Skuad Garuda mendapatkan peluang bagus di menit ke-10. Namun tendangan Mitchell Baker masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap kiper Vietnam Patrik Le Giang.

Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Timnas Indonesia justru kembali kebobolan pada menit ke-15 setelah Vietnam melakukan serangan balik cepat dari sisi kiri. Kali ini, giliran Nguyen Hai Long yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya tak mampu dibendung Nadeo Argawinata.

Skuad Garuda memegang kendali permainan. Namun, tim asuhan John Herdman itu sangat kesulitan menciptakan peluang karena solidnya pertahanan Vietnam. Hingga laga memasuki menit ke-35, Timnas Indonesia masih belum bisa memperkecil kedudukan.

Babak Kedua Usai turun minum, Timnas Indonesia terus mencari celah untuk menjebol pertahanan Vietnam. Skuad Garuda mendapat peluang pada menit ke-57 lewat tendangan Thom Haye, namun masih terlalu pelan sehingga dengan mudah ditangkap Patrik Le Giang.

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Bomber Vietnam, Nguyen Xuan Son yang baru dimasukkan pada menit ke-63 langsung mengancam gawang Nadeo Argawinata. Namun pemain naturalisasi dari Brasil itu sudah terjebak dalam posisi offside.

Pada menit ke-71, Nguyen Xuan Son berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah sontekannya melaju mulus menembus gawang Timnas Indonesia. Gol tersebut sekaligus membuat Vietnam unggul meyakinkan 3-0 atas tuan rumah.