Kabar Baik Alex Martins! Bahunya Sudah Normal, tapi Absen Bela Persebaya Surabaya vs Arema FC

Alex Martins memasuki tahap pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu saat Persebaya Surabaya menghadapi Port FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Alex Martins mulai memasuki tahap pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu saat Persebaya Surabaya mengalahkan Port FC 2-1 pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).
Kondisi penyerang asal Brasil itu membaik, tetapi belum bisa memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada semifinal, Selasa (4/8/2026).
Cedera Alex terjadi pada menit ke-90+1 setelah sang striker salah mendarat dalam duel dengan pemain Port FC.
Bahu Alex menjadi tumpuan tubuhnya hingga membuatnya mengerang kesakitan dan langsung mendapat penanganan tim medis di lapangan.
Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO atau dr. Tommy, menjelaskan Alex mengalami dislokasi bahu akibat insiden tersebut.
Tim medis sempat berusaha melakukan reposisi di lapangan, tetapi tindakan itu tidak berjalan optimal karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar.
"Pada pertandingan terakhir melawan Port FC, Alex Martins mengalami dislokasi bahu. Saat insiden terjadi, tim medis sebenarnya sudah berupaya melakukan reposisi di lapangan. Namun, karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar, reposisi tidak dapat dilakukan secara optimal di lokasi pertandingan," ujar dr. Tommy, Senin (3/8/2026).
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Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, kemudian menarik Alex pada penghujung laga dan memasukkan Randy May.
Tim medis setelah itu berkoordinasi dengan panitia Piala Presiden 2026 untuk memastikan Alex mendapat penanganan lebih lanjut di rumah sakit.
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