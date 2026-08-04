Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 15.13 WIB

Kabar Baik Alex Martins! Bahunya Sudah Normal, tapi Absen Bela Persebaya Surabaya vs Arema FC

Alex Martins memasuki tahap pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu saat Persebaya Surabaya menghadapi Port FC. (Persebaya) - Image

Alex Martins memasuki tahap pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu saat Persebaya Surabaya menghadapi Port FC. (Persebaya)

JawaPos.com — Alex Martins mulai memasuki tahap pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu saat Persebaya Surabaya mengalahkan Port FC 2-1 pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Kondisi penyerang asal Brasil itu membaik, tetapi belum bisa memperkuat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada semifinal, Selasa (4/8/2026).

Cedera Alex terjadi pada menit ke-90+1 setelah sang striker salah mendarat dalam duel dengan pemain Port FC.

Bahu Alex menjadi tumpuan tubuhnya hingga membuatnya mengerang kesakitan dan langsung mendapat penanganan tim medis di lapangan.

Bagaimana kondisi terbaru Alex Martins?

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO atau dr. Tommy, menjelaskan Alex mengalami dislokasi bahu akibat insiden tersebut.

Tim medis sempat berusaha melakukan reposisi di lapangan, tetapi tindakan itu tidak berjalan optimal karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar.

"Pada pertandingan terakhir melawan Port FC, Alex Martins mengalami dislokasi bahu. Saat insiden terjadi, tim medis sebenarnya sudah berupaya melakukan reposisi di lapangan. Namun, karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar, reposisi tidak dapat dilakukan secara optimal di lokasi pertandingan," ujar dr. Tommy, Senin (3/8/2026).

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, kemudian menarik Alex pada penghujung laga dan memasukkan Randy May.

Tim medis setelah itu berkoordinasi dengan panitia Piala Presiden 2026 untuk memastikan Alex mendapat penanganan lebih lanjut di rumah sakit.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Semifinal Piala Presiden 2026, Tak Gentar Main di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Semifinal Piala Presiden 2026, Tak Gentar Main di Bali

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.31 WIB

Benny Van Breukelen Dikabarkan Kembali ke Surabaya, Tapi Bukan untuk Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Benny Van Breukelen Dikabarkan Kembali ke Surabaya, Tapi Bukan untuk Persebaya

Senin, 3 Agustus 2026 | 20.23 WIB

Persebaya vs Arema FC Bukan Sekadar Derby, Piala Presiden Jadi Ujian Menuju Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya vs Arema FC Bukan Sekadar Derby, Piala Presiden Jadi Ujian Menuju Juara Super League

Senin, 3 Agustus 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore