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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 15.21 WIB

Persebaya Surabaya Tanpa Alex Martins, Bernardo Tavares Andalkan Kekuatan Kolektif Hadapi Arema FC

Bernardo Tavares menegaskan Persebaya Surabaya siap menghadapi Arema FC dengan kekuatan kolektif setelah Alex Martins mengalami cedera bahu. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares menegaskan Persebaya Surabaya siap menghadapi Arema FC dengan kekuatan kolektif setelah Alex Martins mengalami cedera bahu. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026), tanpa kepastian kondisi Alex Martins setelah penyerang asal Brasil itu mengalami cedera bahu.

Pelatih Bernardo Tavares menegaskan Green Force tetap siap bertarung karena kekuatan tim dibangun secara kolektif, bukan bergantung pada satu pemain.

Alex Martins Cedera Setelah Jadi Penentu Kemenangan

Cedera Alex Martins terjadi ketika Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Insiden tersebut berlangsung pada menit ke-90+1 setelah Alex salah mendarat dalam duel dengan pemain lawan dan bahunya menjadi tumpuan tubuh.

Alex langsung terlihat mengerang kesakitan setelah terjatuh di lapangan, sehingga tim medis memberikan penanganan sebelum Bernardo Tavares mengambil keputusan untuk menariknya keluar.

Penyerang Brasil itu kemudian digantikan Randy May ketika pertandingan memasuki masa tambahan waktu.

Situasi tersebut cukup mengkhawatirkan karena Alex Martins baru saja memberikan kontribusi penting untuk kemenangan Persebaya Surabaya atas Port FC.

Masuk pada awal babak kedua bersama Walber Mota, Ramadhan Sananta, dan Francisco Rivera, Alex langsung memberikan dampak terhadap permainan Green Force.

Hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, Alex Martins berhasil mencetak gol pada menit ke-47 setelah menyambut umpan matang Francisco Rivera dengan sepakan terarah.

Editor: Edi Yulianto
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