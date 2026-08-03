Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Semifinal Piala Presiden 2026, Tak Gentar Main di Bali

JawaPos.com - Perpindahan venue ke Bali tidak mengubah ambisi Arema FC. Singo Edan datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk menghadapi rival abadinya demi merebut tiket ke final Piala Presiden 2026.

Arema FC memastikan kesiapan penuh menghadapi Persebaya Surabaya pada semifinal Piala Presiden 2026. Meski pertandingan dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Singo Edan menegaskan fokus mereka tidak berubah, yakni mengamankan satu tempat di partai final.

Laga bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (4/8). Perubahan lokasi pertandingan tidak memengaruhi persiapan tim asuhan Marcos Santos yang tetap datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati fase sebelumnya.

Kepastian Bali menjadi tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden 2026 diumumkan Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Balai Kota Surabaya, Minggu (2/8/2026).

Pelatih Arema FC Percaya Diri Marcos Santos menegaskan Arema FC tidak ingin menjadikan perpindahan venue sebagai alasan. Menurut pelatih asal Brasil itu, timnya telah berjuang untuk mencapai semifinal sehingga siap bertanding di mana pun pertandingan digelar.

"Di mana pun tempatnya, kami harus memainkan pertandingan semifinal ini karena kami telah berjuang dan memenangkan tiket tersebut. Ini akan menjadi pertandingan besar, derbi terbesar di Indonesia," ujar Marcos Santos dikutip dari situs resmi klub.

Pelatih asal Brasil tersebut menilai kondisi mental para pemain sedang berada pada level terbaik. Modal dua kemenangan pada fase sebelumnya menjadi bekal penting untuk menghadapi salah satu rival terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Meski optimistis, Marcos tetap menaruh respek terhadap kekuatan Persebaya. Namun, penghormatan itu tidak mengurangi tekad Arema FC untuk melanjutkan langkah menuju final.

"Kami datang ke semifinal dengan kondisi sangat kuat berkat dua kemenangan di laga sebelumnya. Kami siap melaju ke final dengan tetap menghormati Persebaya, tetapi kami akan memberikan perlawanan terbaik dan mengingat bahwa Arema adalah pemenang terbanyak di turnamen ini," lanjutnya.