Jelang Persib vs Persija, Rio Fahmi Ungkap Fokus Macan Kemayoran di Semifinal Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan diri dalam kondisi siap menghadapi Persib Bandung pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Laga panas dua rival klasik tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Bek Persija, Ilham Rio Fahmi, menegaskan bahwa seluruh pemain telah mengalihkan fokus ke pertandingan semifinal. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sejak awal Piala Presiden menjadi bagian dari persiapan tim menuju Super League 2026/2027.

Menurut Rio, turnamen pramusim ini dimanfaatkan Persija untuk membangun kekompakan tim sekaligus meningkatkan kesiapan fisik dan taktik sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Kami melihat ini sebagai turnamen pramusim. Jadi sejak awal tujuan kami adalah mempersiapkan tim agar lebih siap menghadapi kompetisi yang sesungguhnya (Super League 2026/2027)," ujar Rio.

Bek berusia 24 tahun itu menilai perjalanan Persija hingga semifinal menjadi kesempatan yang baik untuk mengukur perkembangan tim.

Setiap pertandingan memberikan evaluasi penting bagi pelatih maupun pemain agar semakin siap saat liga bergulir.

Setelah menuntaskan fase grup, Rio menyebut para pemain kini lebih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik. Jadwal pertandingan yang cukup padat membuat proses recovery menjadi bagian penting sebelum kembali bertanding.

"Sebagai pemain, sekarang fokus kami adalah recovery. Setelah menjalani pertandingan yang sangat melelahkan, kami harus memastikan kondisi tubuh siap untuk menghadapi semifinal nanti," katanya.