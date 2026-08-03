Persib Bandung Matangkan Persiapan Hadapi Persija, Igor Tolic Tegaskan Target Menang di Semifinal

JawaPos.com - Persib Bandung mematangkan persiapan jelang menghadapi Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Skuad asuhan Igor Tolic menjalani sesi latihan tertutup di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Senin (3/8), sebelum bertolak ke Bali.

Latihan tersebut menjadi agenda terakhir Persib di Bandung sebelum melakoni laga penting melawan Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8). Pada sesi ini, tim pelatih lebih banyak memfokuskan pemain pada pemantapan taktik setelah sebelumnya menjalani program pemulihan kondisi fisik.

Persib Bandung dipastikan belum bisa menurunkan beberapa pemain. Dion Markx, Rosembergne "Berguinho" da Silva, dan Mariano Peralta belum masuk dalam daftar pemain yang siap tampil.

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Khusus Peralta, pemain anyar tersebut baru menjalani dua kali latihan bersama tim sehingga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Meski tidak tampil dengan kekuatan penuh, pelatih Igor Tolic menegaskan target timnya tetap sama, yakni meraih kemenangan dan mengamankan tiket ke partai final.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, setiap pertandingan selalu dijalani dengan ambisi mendapatkan hasil maksimal, terlepas dari siapa lawan yang dihadapi. "Kami akan menjalaninya pertandingan per pertandingan. Kami selalu bertanding untuk menang. Kadang kami menang, imbang atau kalah, tapi ketika bertanding kami selalu ingin menang," ujar Tolic.

Semifinal Piala Presiden 2026 mempertemukan dua rival klasik sepak bola Indonesia. Persib Bandung akan berstatus sebagai tuan rumah meski pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.30 WITA atau 15.30 WIB.

Bagi Tolic, bermain di luar Bandung tidak mengurangi semangat tim untuk memberikan penampilan terbaik kepada Bobotoh. Dia memastikan seluruh pemain siap bekerja keras demi membawa Persib Bandung melangkah ke final.

"Tidak peduli apa, tapi ketika bertanding untuk Bobotoh baik di pertandingan kandang ataupun tandang, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dan memenangi pertandingan," kata Igor Tolic.