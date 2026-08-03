Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.52 WIB

Persib Bandung Matangkan Persiapan Hadapi Persija, Igor Tolic Tegaskan Target Menang di Semifinal

Latihan Persib Bandung jelang semifinal piala presiden lawan Persija. (Istimewa) - Image

Latihan Persib Bandung jelang semifinal piala presiden lawan Persija. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mematangkan persiapan jelang menghadapi Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Skuad asuhan Igor Tolic menjalani sesi latihan tertutup di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Senin (3/8), sebelum bertolak ke Bali.

Latihan tersebut menjadi agenda terakhir Persib di Bandung sebelum melakoni laga penting melawan Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8). Pada sesi ini, tim pelatih lebih banyak memfokuskan pemain pada pemantapan taktik setelah sebelumnya menjalani program pemulihan kondisi fisik.

Persib Bandung dipastikan belum bisa menurunkan beberapa pemain. Dion Markx, Rosembergne "Berguinho" da Silva, dan Mariano Peralta belum masuk dalam daftar pemain yang siap tampil. 

Khusus Peralta, pemain anyar tersebut baru menjalani dua kali latihan bersama tim sehingga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Meski tidak tampil dengan kekuatan penuh, pelatih Igor Tolic menegaskan target timnya tetap sama, yakni meraih kemenangan dan mengamankan tiket ke partai final.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, setiap pertandingan selalu dijalani dengan ambisi mendapatkan hasil maksimal, terlepas dari siapa lawan yang dihadapi. "Kami akan menjalaninya pertandingan per pertandingan. Kami selalu bertanding untuk menang. Kadang kami menang, imbang atau kalah, tapi ketika bertanding kami selalu ingin menang," ujar Tolic.

Semifinal Piala Presiden 2026 mempertemukan dua rival klasik sepak bola Indonesia. Persib Bandung akan berstatus sebagai tuan rumah meski pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.30 WITA atau 15.30 WIB.

Bagi Tolic, bermain di luar Bandung tidak mengurangi semangat tim untuk memberikan penampilan terbaik kepada Bobotoh. Dia memastikan seluruh pemain siap bekerja keras demi membawa Persib Bandung melangkah ke final.

"Tidak peduli apa, tapi ketika bertanding untuk Bobotoh baik di pertandingan kandang ataupun tandang, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dan memenangi pertandingan," kata Igor Tolic.

Tolic juga menegaskan bahwa sepak bola pada akhirnya ditentukan oleh hasil akhir. Baginya, kemenangan jauh lebih penting daripada sekadar menampilkan permainan yang indah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jelang Persib vs Persija, Rio Fahmi Ungkap Fokus Macan Kemayoran di Semifinal Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persib vs Persija, Rio Fahmi Ungkap Fokus Macan Kemayoran di Semifinal Piala Presiden 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.37 WIB

Persija Tak Cuma Incar Kemenangan atas Persib, Shin Tae-yong Fokus Bentuk Tim untuk Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Tak Cuma Incar Kemenangan atas Persib, Shin Tae-yong Fokus Bentuk Tim untuk Super League

Senin, 3 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Persib Bandung Tuntut Hak Bermain di Kandang! Igor Tolic: Juara Grup Harus Dapat Keuntungan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Tuntut Hak Bermain di Kandang! Igor Tolic: Juara Grup Harus Dapat Keuntungan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore