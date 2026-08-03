Nathan Fariel Kusuma Akhirnya Jadi Starter Persija Jakarta, Ini Pengakuannya

Nathan Fariel Kusuma mengungkapkan perasaannya usai dipercaya menjadi starter Persija di Piala Presiden 2026. Pengalaman di Sumsel United disebut sangat berharga. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Kesempatan menjadi starter bersama tim utama menjadi titik penting dalam perjalanan Nathan Fariel Kusuma di Persija. Gelandang muda jebolan Elite Pro Academy itu ingin membalas kepercayaan pelatih dengan kerja keras dan penampilan yang konsisten.
Nathan Fariel Kusuma akhirnya merasakan momen yang telah lama dinantikannya bersama Persija Jakarta. Lulusan Persija Elite Pro Academy (EPA) itu dipercaya tampil sebagai starter saat Macan Kemayoran menghadapi PSMS Medan di Piala Presiden 2026.
Kesempatan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier Nathan bersama tim senior. Setelah sempat dipinjamkan ke Sumsel United pada musim lalu, ia kini mulai mendapat kepercayaan untuk tampil sejak menit pertama bersama Persija.
Nathan mengaku pengalaman selama membela Sumsel United memberikan banyak pelajaran yang membantunya berkembang, baik dari segi kemampuan bermain maupun mental bertanding.
Kepercayaan dari tim pelatih disambut Nathan dengan penuh rasa syukur. Ia mengakui sempat merasakan tekanan ketika mengetahui namanya masuk dalam susunan pemain inti, tetapi berusaha mengubah perasaan tersebut menjadi motivasi.
"Saat mendengar nama saya masuk starting lineup, rasa syukur tentu terlintas karena pelatih memberikan kepercayaan. Saya mencoba mengubah tekanan menjadi motivasi untuk tetap tenang, percaya pada latihan, dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim," ujar Nathan, dikutip dari laman resmi Persija.
Nathan menilai atmosfer pertandingan bersama tim utama sangat berbeda dibanding kompetisi usia muda. Intensitas permainan yang lebih tinggi membuat setiap keputusan harus diambil dengan cepat.
Beruntung, ia mendapat dukungan penuh dari tim pelatih dan para pemain senior Persija. Kehadiran mereka membantu Nathan lebih percaya diri sekaligus meredam rasa gugup sebelum pertandingan dimulai.
Menurut Nathan, arahan para pemain senior sangat berperan dalam menjaga fokusnya selama pertandingan. Ia pun berusaha menjalankan setiap instruksi agar bisa memberikan kontribusi terbaik untuk tim.
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Meski telah merasakan debut sebagai starter, Nathan menegaskan dirinya belum ingin berpuas diri. Kesempatan tersebut justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas permainan agar kembali dipercaya tampil pada laga-laga berikutnya.
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