Piala AFF 2026: PSSI Berharap Fortuna Sittard Melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner. (Dok. Justin Hubner)
JawaPos.com - PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji angkat bicara mengenai nasib Justin Hubner. Federasi saat ini masih menunggu lampu hijau dari Fortuna Sittard terkait peluang Hubner bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, telah menetapkan 26 pemain untuk mengarungi Piala AFF 2026. Menariknya, nama Justin Hubner masuk dalam daftar tersebut. Bek berpostur jangkung itu menjadi satu-satunya pemain abroad yang dipanggil oleh Herdman.
Dipanggilnya Justin Hubner ke skuad Timnas Indonesia membuat publik bertanya-tanya. Apakah bek berusia 22 tahun itu akan dilepas Fortuna Sittard, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender kompetisi resmi FIFA. Artinya, klub memiliki hak untuk tidak melepas pemain.
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Terkait nasib Hubner, Sumardji mengatakan PSSI telah menjalin komunikasi dengan Fortuna Sittard. Meski kemungkinannya kecil, tapi ia berharap bek berpostur jangkung itu bisa dilepas untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
“Justin, sampai dengan hari tadi kita komunikasikan, intinya bahwa kami berharap Justin bisa bergabung,” kata Sumardji saat ditemui wartawan di Stadion Madya, Jakarta, dikutip Senin (27/7).
“Kami sampai dengan saat ini masih menunggu update perkembangan dari klubnya. Karena berkaitan dengan agenda di luar FIFA ini akan sulit kalau timnya tidak melepas," sambung dia.
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Sumardji berharap komunikasi dengan Fortuna Sittard membuahkan titik terang. Dengan begitu, Hubner bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia.
"Kita tunggu saja perkembangan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada perkembangan yang menggembirakan sehingga Justin bisa gabung bersama dengan kita," ujar Sumardji.
Kendati nasib Hubner masih belum jelas, Sumardji menyampaikan bahwa tim kepelatihan tidak akan melakukan bongkar pasang 26 pemain yang telah ditetapkan. Kata dia, komposisi pemain yang ada sudah cukup untuk menghadapi turnamen bergengsi se-ASEAN tersebut.
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