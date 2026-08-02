Persib Bandung Tuntut Hak Bermain di Kandang! Igor Tolic: Juara Grup Harus Dapat Keuntungan

JawaPos.com – Pelatih Persib Bandung Igor Tolic berharap status timnya sebagai juara Grup A Piala Presiden 2026 dihargai dengan memberikan hak bermain di kandang pada babak semifinal. Menurut Igor, tidak ada alasan bagi Persib untuk dipindahkan dari Stadion Si Jalak Harupat.

“Ada dua grup dan kami menjadi juara grup. Jadi, seharusnya kami tetap bermain di kandang,” ujar Igor.

Pelatih asal Kroasia itu menilai mekanisme tersebut merupakan hal yang lazim dalam sebuah kompetisi. Tim yang finis sebagai juara grup seharusnya memperoleh keuntungan bermain di kandang, sedangkan tim di bawahnya menjalani laga tandang.

“Bagi kami sebagai juara grup, akan sangat normal jika kami bermain di kandang. Sebab, atmosfernya luar biasa. Semua tiket terjual habis,” tegasnya.

Menurut Igor, mempertandingkan semifinal di stadion yang dipenuhi suporter jauh lebih menguntungkan bagi turnamen daripada memindahkannya ke lapangan netral dengan jumlah penonton yang jauh lebih sedikit.

“Ini lebih baik daripada bermain di lapangan netral di hadapan lima ribu penonton. Masyarakat Bandung selalu mendukung klub setiap saat. Mereka membeli tiket dan datang,” tuturnya.