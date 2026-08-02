Persija Tak Cuma Incar Kemenangan atas Persib, Shin Tae-yong Fokus Bentuk Tim untuk Super League

JawaPos.com – Persija Jakarta memastikan langkah ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah melewati fase grup dengan perjuangan yang tidak mudah. Macan Kemayoran akan menghadapi rival abadinya, Persib Bandung, pada Selasa (4/8).

Tim asuhan Shin Tae-yong lolos sebagai runner-up Grup B dengan koleksi empat poin. Persija bermain imbang 2-2 melawan Port FC, menang 4-1 atas PSMS Medan, dan kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya.

Meski sudah mengamankan tiket semifinal, Persija tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya target. Turnamen pramusim ini dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, mengapresiasi kerja keras para pemain dan tim pelatih sepanjang fase grup.

"Kami bersyukur bisa melaju ke semifinal Piala Presiden. Saya sangat mengapresiasi kerja keras para pemain dan tim pelatih yang telah mereka tunjukkan sejak awal persiapan hingga laga terakhir yang kami menangkan dengan skor 4-1," ujar Ardhi, dikutip dari laman resmi Persija.

Menurut Ardhi, performa Persija terus menunjukkan peningkatan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

"Para pemain menunjukkan progres yang positif dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Hal itu menjadi modal yang sangat baik dalam menyambut musim 2026/2027. Menatap semifinal nanti, kami tidak semata-mata berorientasi pada hasil, tetapi tetap fokus untuk terus meningkatkan kualitas permainan tim sebagai bagian dari persiapan menuju musim baru," lanjutnya.

Shin Tae-yong Ingin Semua Pemain Tampil Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai semakin banyak pertandingan di Piala Presiden akan semakin menguntungkan timnya. Ajang pramusim itu dimanfaatkan untuk menguji seluruh pemain dalam atmosfer pertandingan yang kompetitif.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan ingin memberikan kesempatan bermain kepada seluruh anggota skuad agar dapat menentukan komposisi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.