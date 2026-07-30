PSS Sleman Siapkan Rotasi untuk League Cup 2026/2027, Pieter Huistra Buka Peluang Mainkan Pemain Muda

Pemain muda PSS Sleman. (PSS)
JawaPos.com - Kehadiran League Cup 2026/2027 menjadi angin segar bagi PSS Sleman dalam mengatur komposisi skuad menghadapi musim yang padat.
Turnamen pendamping Super League tersebut dipandang bukan hanya sebagai ajang kompetisi tambahan, tetapi juga kesempatan untuk memberi menit bermain kepada pemain muda dan pelapis.
Padatnya jadwal pertandingan di bawah naungan PSSI dan I.League membuat setiap klub harus pandai menjaga kondisi fisik pemain.
Karena itu, rotasi menjadi salah satu strategi yang disiapkan tim pelatih Super Elja agar para pemain inti tetap berada dalam kondisi terbaik sepanjang musim.
Selain menjaga kebugaran pemain utama, League Cup juga membuka ruang bagi talenta muda PSS Sleman untuk merasakan atmosfer pertandingan di level senior.
Kesempatan ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan pemain sekaligus menambah pengalaman bertanding.
Bagi para pemain muda, tampil di kompetisi resmi tentu menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas di hadapan tim pelatih.
Mereka memiliki peluang membuktikan bahwa mampu bersaing dan layak mendapat tempat di skuad utama.
Hal yang sama juga berlaku bagi para pemain pelapis. League Cup dapat menjadi ajang untuk menjaga ritme pertandingan sekaligus menunjukkan kesiapan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kompetisi Super League.
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