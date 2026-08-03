Resmi Gabung Persiraja, Daniel Alemao Ungkap Target Besar dan Alasan Pilih Laskar Rencong

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh kembali memperkuat lini pertahanannya untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Kali ini, Laskar Rencong mendatangkan bek tengah asal Brasil, Daniel Alemao, yang datang dengan pengalaman bermain di sejumlah kompetisi Asia dan Eropa.

Pemain berusia 27 tahun dengan tinggi 1,93 meter itu mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Persiraja. Ia pun membawa ambisi besar untuk membantu tim meraih hasil terbaik sepanjang musim.

Daniel menegaskan target utamanya bukan sekadar mengejar pencapaian individu. Baginya, kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan statistik pribadi.

"Target utama saya adalah membantu Persiraja memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Secara pribadi, saya ingin mendapatkan banyak menit bermain dan mencatatkan sebanyak mungkin clean sheet," ujar Daniel.

Pengalaman yang dimiliki Daniel menjadi salah satu modal berharga bagi Persiraja. Selain pernah tampil di berbagai kompetisi domestik di Asia dan Eropa, ia juga sempat merasakan atmosfer Liga Champions Asia.

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Bekal tersebut diharapkan mampu memperkuat lini belakang tim asuhan Jaya Hartono yang tengah bersiap menyambut musim baru.

Keputusan Daniel menerima tawaran Persiraja juga didasari sejumlah pertimbangan. Menurutnya, Persiraja merupakan klub yang memiliki sejarah panjang, target yang jelas, serta dukungan suporter yang selalu memberikan energi positif kepada tim.