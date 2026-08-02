Shin Tae-yong Optimistis Persija Bisa Bersaing di Papan Atas Super League 2026-2027

JawaPos.com – Tiga pertandingan dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan menjadi hasil cukup positif bagi Persija Jakarta pada penyisihan Grup B Piala Presiden 2026. Terlebih, Macan Kemayoran tampil di ajang pramusim tersebut nyaris tanpa persiapan.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong (STY), mengapresiasi penampilan anak asuhnya sepanjang turnamen. Terutama saat meraih kemenangan telak 4-1 atas PSMS Medan pada laga terakhir Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin (1/8).

“Ya, hari ini kami meraih kemenangan pertama (sejak saya melatih Persija) di pertandingan resmi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain,” ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bangga dengan performa timnya, terutama karena banyak pemain muda yang mendapat kesempatan tampil. “Apalagi, ada banyak pemain muda yang bermain,” lanjutnya.

Meski demikian, STY menilai masih terlalu dini untuk mengevaluasi performa Persija secara menyeluruh. Menurutnya, tim belum menjalani persiapan yang ideal untuk menghadapi tiga laga di Piala Presiden 2026. “Mungkin setelah pemusatan latihan di Thailand selesai, pemain-pemain yang saat ini bersama Timnas Indonesia bergabung, ditambah pemain asing, kami baru bisa membangun kolaborasi yang lebih baik,” jelasnya.

Meski belum tampil dengan kekuatan penuh, hasil di Piala Presiden 2026 membuat STY optimistis menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027. Ia melihat potensi besar dari para pemain muda yang tampil menjanjikan.