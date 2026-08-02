Francisco Rivera Minta Persebaya Jaga Konsistensi, Beber Aspek yang Masih Harus Dibenahi

JawaPos.com – Persebaya Surabaya bakal berlaga di semifinal Piala Presiden 2026. Sang kapten, Francisco Rivera, memiliki satu harapan untuk rekan-rekan setimnya.

"Kami harus menunjukkan konsistensi di setiap laga. Itu menjadi hal yang sangat penting," katanya, dikutip dari laman Persebaya.id. Meski hanya bermain di turnamen pramusim, Rivera meminta rekan-rekannya tampil maksimal. "Seluruh pemain harus siap memberikan kemampuan terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang terpenting, kami harus tetap bermain sebagai satu tim," tegasnya.

Baginya, setiap pertandingan memiliki arti penting. Karena itu, Rivera selalu memasang target tinggi di setiap laga. "Di setiap pertandingan target kami selalu sama, yaitu meraih kemenangan. Namun, yang lebih penting adalah menunjukkan perkembangan dari satu laga ke laga berikutnya," jelas mantan pemain Madura United itu.

Masih Butuh Banyak Perbaikan Meski sudah lolos ke semifinal, Rivera tidak lantas puas. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam skuad Green Force. "Masih banyak hal yang harus kami tingkatkan. Bersama pelatih dan seluruh staf, kami terus bekerja memperbaiki berbagai aspek permainan," kata Rivera. Dia pun membeberkan aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.