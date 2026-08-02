Bruno Moreira Bukan Lagi "Anak Baik", Persebaya Surabaya Bangkit Kalahkan Port FC 2-1

Pemain Persebaya Jefferson da Silva berebut bola dengan Pemain Port FC Bruno Moreira dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Bruno Moreira Kartu Merah, Persebaya Kalahkan Port FC 2-1 dan Lolos ke Semifinal. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Bruno Moreira sudah tidak lagi menjadi "anak baik". Winger Port FC itu mendapat kartu merah dalam "laga reuni" melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tadi malam.
Bruno menyikut gelandang Persebaya, Gledson Paixao, pada menit ke-62. Awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning. Namun, setelah berdiskusi dengan asisten wasit, kartu kuning tersebut dibatalkan. Wasit utama kemudian memberikan kartu merah kepada pemain yang pernah empat musim (dalam dua periode) memperkuat Persebaya itu.
Bermain dengan 10 orang membuat Port FC tumbang dengan skor 2-1. Mereka unggul lebih dulu melalui gol Issam Abdallah pada menit ke-30. Persebaya membalas lewat gol Miguel Pereira pada menit ke-40 dan Alex Martins pada menit ke-47.
Di babak semifinal, Persebaya akan menghadapi Arema FC. Satu laga lagi mempertemukan Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Pertandingan dilangsungkan pada Selasa lusa (4/8).
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