Bruno Moreira Bukan Lagi "Anak Baik", Persebaya Surabaya Bangkit Kalahkan Port FC 2-1

JawaPos.com – Bruno Moreira sudah tidak lagi menjadi "anak baik". Winger Port FC itu mendapat kartu merah dalam "laga reuni" melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tadi malam.

Bruno menyikut gelandang Persebaya, Gledson Paixao, pada menit ke-62. Awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning. Namun, setelah berdiskusi dengan asisten wasit, kartu kuning tersebut dibatalkan. Wasit utama kemudian memberikan kartu merah kepada pemain yang pernah empat musim (dalam dua periode) memperkuat Persebaya itu.

Bermain dengan 10 orang membuat Port FC tumbang dengan skor 2-1. Mereka unggul lebih dulu melalui gol Issam Abdallah pada menit ke-30. Persebaya membalas lewat gol Miguel Pereira pada menit ke-40 dan Alex Martins pada menit ke-47.