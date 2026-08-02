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Antara
Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.14 WIB

Gaet Muhammad Riyandi, Dewa United Tambah Daya Gedor!

Dewa United resmi merekrut kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Simak alasan bergabung dan rekam jejaknya. (Dok. Dewa United) - Image

Dewa United resmi merekrut kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Simak alasan bergabung dan rekam jejaknya. (Dok. Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United menambah daya gedor di lini belakang dengan menggaet penjaga gawang Muhammad Riyandi pada bursa transfer musim panas ini, dikutip dari ANTARA.

Pemain jebolan akademi Persiba Balikpapan tersebut berharap bisa memberikan kontribusi di klub berjuluk Banten Warriors ini.

"Hal pertama yang membuat saya yakin adalah keseriusan Dewa United dalam membangun tim. Saya juga melihat profesionalisme klub ini dari berbagai aspek, termasuk fasilitas yang dimiliki," ujar Riyandi dalam keterangan resmi, Minggu.

"Tidak hanya itu saja, bergabung dengan Dewa United juga membuat saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Karena hampir sepuluh tahun terakhir saya bermain di luar wilayah Jabodetabek," tambahnya.

Mantan pemain Persis Solo tersebut menyebut bahwa projek jangka panjang Dewa United menjadi alasan utamanya untuk menerima tawaran menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Banten ini.

Ia juga melihat profesionalisme yang ditunjukkan Dewa United sebagai salah satu faktor penting yang membuatnya mantap memulai lembaran baru di Banten.

Di Dewa United, mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia U-23 ini akan menghadapi persaingan dengan penjaga gawang berpengalaman seperti Sonny Stevens.

Namun, Riyandi menilai bahwa kondisi tersebut bukan sebagai tekanan, melainkan kesempatan untuk terus berkembang sebagai seorang pemain.

"Saya datang ke sini bukan hanya untuk bersaing memperebutkan posisi. Saya juga ingin menambah pengalaman, terus belajar, dan menyerap ilmu dari rekan-rekan setim termasuk juga Sonny. Bagi saya, persaingan yang sehat justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri setiap hari," ungkap Riyandi.

Editor: Banu Adikara
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