Gaet Muhammad Riyandi, Dewa United Tambah Daya Gedor!

Dewa United resmi merekrut kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Simak alasan bergabung dan rekam jejaknya. (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United menambah daya gedor di lini belakang dengan menggaet penjaga gawang Muhammad Riyandi pada bursa transfer musim panas ini, dikutip dari ANTARA.
Pemain jebolan akademi Persiba Balikpapan tersebut berharap bisa memberikan kontribusi di klub berjuluk Banten Warriors ini.
"Hal pertama yang membuat saya yakin adalah keseriusan Dewa United dalam membangun tim. Saya juga melihat profesionalisme klub ini dari berbagai aspek, termasuk fasilitas yang dimiliki," ujar Riyandi dalam keterangan resmi, Minggu.
"Tidak hanya itu saja, bergabung dengan Dewa United juga membuat saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Karena hampir sepuluh tahun terakhir saya bermain di luar wilayah Jabodetabek," tambahnya.
Mantan pemain Persis Solo tersebut menyebut bahwa projek jangka panjang Dewa United menjadi alasan utamanya untuk menerima tawaran menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Banten ini.
Ia juga melihat profesionalisme yang ditunjukkan Dewa United sebagai salah satu faktor penting yang membuatnya mantap memulai lembaran baru di Banten.
Baca Juga:Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Di Dewa United, mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia U-23 ini akan menghadapi persaingan dengan penjaga gawang berpengalaman seperti Sonny Stevens.
Namun, Riyandi menilai bahwa kondisi tersebut bukan sebagai tekanan, melainkan kesempatan untuk terus berkembang sebagai seorang pemain.
"Saya datang ke sini bukan hanya untuk bersaing memperebutkan posisi. Saya juga ingin menambah pengalaman, terus belajar, dan menyerap ilmu dari rekan-rekan setim termasuk juga Sonny. Bagi saya, persaingan yang sehat justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri setiap hari," ungkap Riyandi.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa