Dewa United Resmi Rekrut Muhammad Riyandi, Kiper Timnas Indonesia Siap Saingi Sonny Stevens

JawaPos.com - Dewa United resmi merekrut kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi dengan status bebas transfer dari Persis Solo. Kehadirannya menambah persaingan di bawah mistar bersama Sonny Stevens jelang Super League 2026/2027.

Klub berjuluk Banten Warriors tersebut tidak mengungkapkan durasi kontrak kiper berusia 26 tahun itu.

Alasan Muhammad Riyandi Gabung Dewa United Riyandi, yang saat ini masih memperkuat Timnas Indonesia, mengaku mantap menerima tawaran Dewa United karena melihat keseriusan manajemen dalam membangun tim.

"Hal pertama yang membuat saya yakin adalah keseriusan Dewa United dalam membangun tim. Saya juga melihat profesionalisme klub ini dari berbagai aspek, termasuk fasilitas yang dimiliki," kata Riyandi dalam keterangan resmi Dewa United, Sabtu (1/8/2026).

Selain faktor profesionalisme klub, kedekatan dengan keluarga juga menjadi pertimbangan utama Riyandi menerima pinangan Dewa United. Setelah hampir satu dekade berkarier di luar Jabodetabek, ia kini memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarganya.

"Tidak hanya itu saja, bergabung dengan Dewa United juga membuat saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Karena hampir sepuluh tahun terakhir saya bermain di luar wilayah Jabodetabek," ujarnya.

Persaingan dengan Sonny Stevens Di Dewa United, Riyandi akan bersaing dengan kiper berpengalaman Sonny Stevens. Namun, ia menilai persaingan tersebut sebagai motivasi untuk terus berkembang.

"Saya datang ke sini bukan hanya untuk bersaing memperebutkan posisi. Saya juga ingin menambah pengalaman, terus belajar, dan menyerap ilmu dari rekan-rekan setim termasuk juga Sonny. Bagi saya, persaingan yang sehat justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri setiap hari," katanya.

Riyandi menegaskan fokus utamanya bukan sekadar memenangkan persaingan di bawah mistar, melainkan membantu Dewa United mencapai target musim ini.