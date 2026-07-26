PSIM Yogyakarta Dirumorkan Mendatangkan Mauro Caballero, Eks FC Porto asal Paraguay untuk Perkuat Lini Depan Laskar Mataram

PSIM Yogyakarta dirumorkan bakal datangkan striker asal Paraguay Mauro Caballero. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus bergerak aktif memperkuat skuad jelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/2027. Setelah mendatangkan sejumlah pemain baru, Laskar Mataram kini dikabarkan akan menambah kekuatan di sektor penyerang dengan merekrut striker asal Paraguay Mauro Caballero.
Kabar tersebut menjadi perhatian para pendukung PSIM karena Mauro Caballero bukan nama asing di dunia sepak bola internasional. Penyerang berusia 31 tahun itu memiliki pengalaman panjang bermain di berbagai kompetisi Eropa hingga Amerika Selatan sebelum akhirnya berkarir di Asia.
Musim terakhirnya dijalani bersama klub Liga Pro Iran, Chadormalou SC. Meski hanya tampil dalam dua pertandingan, Mauro mampu mencetak satu gol sebelum kontraknya berakhir. Sejak 1 Juli 2026, dia berstatus tanpa klub sehingga bisa direkrut secara bebas. Jika proses transfer berjalan lancar, Mauro Caballero akan menjadi salah satu rekrutan asing PSIM untuk menghadapi ketatnya persaingan musim ini.
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Karir Mauro dimulai bersama klub besar Paraguay, Libertad. Penampilannya saat masih muda membuat FC Porto memboyongnya ke Portugal untuk memperkuat Porto B pada 2013. Selama berada di Portugal, ia juga sempat dipinjamkan ke Penafiel dan CD Aves.
Bersama CD Aves, Mauro tampil cukup produktif dengan mencetak 15 gol dari 41 pertandingan. Catatan tersebut menjadi salah satu periode terbaik dalam perjalanan karirnya. Setelah itu, dia menjalani petualangan ke sejumlah negara. Mauro pernah memperkuat FC Vaduz di Liechtenstein, Olimpia di Paraguay, Palestino dan San Luis di Chile, Unión Española, Arouca, Académica Coimbra, Torpedo Kutaisi di Georgia, Oliveirense, Águila di El Salvador, hingga Chadormalou SC di Iran.
Pengalaman bermain di berbagai liga menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu membantu PSIM. Selain beroperasi sebagai penyerang tengah, Mauro juga dapat dimainkan di sektor sayap kiri maupun kanan sehingga memberi lebih banyak opsi bagi tim pelatih.
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Sepanjang karir profesionalnya, Mauro juga pernah meraih beberapa gelar. Dia menjadi bagian dari skuad Olimpia yang menjuarai Liga Paraguay Clausura 2012, mengangkat trofi Liechtenstein Cup bersama FC Vaduz pada musim 2015/2016, serta membawa Torpedo Kutaisi menjuarai Georgian Cup 2022.
Di level internasional usia muda, Mauro turut memperkuat Timnas Paraguay U-15. Dia berhasil menjadi juara South American Under-15 Championship 2009.
Secara karakter bermain, Mauro dikenal sebagai penyerang berkaki kiri yang memiliki postur 184 sentimeter. Dia cukup kuat dalam duel udara, mampu bermain sebagai target man, sekaligus aktif membuka ruang bagi rekan-rekannya.
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