PSIM Sambut League Cup, Siap Jalani Jadwal Padat dan Bidik Prestasi di Dua Kompetisi

JawaPos.com - PSIM Jogja menyambut positif keputusan I.League yang kembali menghadirkan League Cup mulai musim 2026/2027. Turnamen yang dijadwalkan bergulir pada 3 November 2026 itu menjadi kompetisi domestik tambahan bagi klub-klub peserta Super League dan Championship, setelah vakum selama tujuh musim.

Bagi Laskar Mataram, kembalinya ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Indonesia tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur kekuatan tim sekaligus membuka peluang meraih prestasi di luar kompetisi liga.

Manajer PSIM Jogja Iksan Mahar mengatakan, mengapresiasi langkah I.League yang kembali menggulirkan kompetisi tersebut. League Cup akan memberikan warna baru bagi persaingan sepak bola nasional.

"Kami menyambut positif keputusan I.League untuk menggelar kembali League Cup mulai musim 2026/27. Seperti kita ketahui, League Cup atau dulu dikenal sebagai Piala Indonesia terakhir digelar pada musim 2018/19, sehingga sudah vakum selama tujuh musim," ujar Iksan.

Dia menegaskan, manajemen telah mengantisipasi adanya dua kompetisi dalam penyusunan skuad musim ini. Karena itu, PSIM merasa siap menghadapi padatnya agenda pertandingan.

Menurut Iksan, tim pelatih bersama jajaran pemain sudah dipersiapkan agar mampu bersaing di Super League maupun League Cup. Kedalaman skuad dinilai menjadi modal penting agar performa tim tetap terjaga sepanjang musim.

Selain mengejar hasil terbaik, League Cup juga dianggap memberikan kesempatan lebih besar bagi seluruh pemain untuk mendapatkan menit bermain. Rotasi pemain diyakini akan menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi jadwal yang padat.

"Kehadiran League Cup membuka kesempatan bagi seluruh pemain untuk memperoleh menit bermain yang lebih merata. Karena itu, kami membutuhkan kontribusi terbaik dari seluruh pemain demi mengejar target besar musim ini," kata Iksan Mahar.