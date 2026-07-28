Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.34 WIB

PSIM Sambut League Cup, Siap Jalani Jadwal Padat dan Bidik Prestasi di Dua Kompetisi

Pemain PSIM saat berlaga di Stadion Sultan Agung, Bantul. (PSIM) - Image

Pemain PSIM saat berlaga di Stadion Sultan Agung, Bantul. (PSIM)

JawaPos.com - PSIM Jogja menyambut positif keputusan I.League yang kembali menghadirkan League Cup mulai musim 2026/2027. Turnamen yang dijadwalkan bergulir pada 3 November 2026 itu menjadi kompetisi domestik tambahan bagi klub-klub peserta Super League dan Championship, setelah vakum selama tujuh musim.

Bagi Laskar Mataram, kembalinya ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Indonesia tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur kekuatan tim sekaligus membuka peluang meraih prestasi di luar kompetisi liga. 

Manajer PSIM Jogja Iksan Mahar mengatakan, mengapresiasi langkah I.League yang kembali menggulirkan kompetisi tersebut. League Cup akan memberikan warna baru bagi persaingan sepak bola nasional.

"Kami menyambut positif keputusan I.League untuk menggelar kembali League Cup mulai musim 2026/27. Seperti kita ketahui, League Cup atau dulu dikenal sebagai Piala Indonesia terakhir digelar pada musim 2018/19, sehingga sudah vakum selama tujuh musim," ujar Iksan.

Dia menegaskan, manajemen telah mengantisipasi adanya dua kompetisi dalam penyusunan skuad musim ini. Karena itu, PSIM merasa siap menghadapi padatnya agenda pertandingan.

Menurut Iksan, tim pelatih bersama jajaran pemain sudah dipersiapkan agar mampu bersaing di Super League maupun League Cup. Kedalaman skuad dinilai menjadi modal penting agar performa tim tetap terjaga sepanjang musim.

Selain mengejar hasil terbaik, League Cup juga dianggap memberikan kesempatan lebih besar bagi seluruh pemain untuk mendapatkan menit bermain. Rotasi pemain diyakini akan menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi jadwal yang padat.

"Kehadiran League Cup membuka kesempatan bagi seluruh pemain untuk memperoleh menit bermain yang lebih merata. Karena itu, kami membutuhkan kontribusi terbaik dari seluruh pemain demi mengejar target besar musim ini," kata Iksan Mahar.

Sementara itu, pelatih kepala PSIM Jogja, Jean-Paul van Gastel, juga menyambut baik hadirnya kembali kompetisi tersebut. Pelatih asal Belanda itu menilai keberadaan turnamen domestik akan menambah daya saing klub sepanjang musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
PSIM Yogyakarta Dirumorkan Mendatangkan Mauro Caballero, Eks FC Porto asal Paraguay untuk Perkuat Lini Depan Laskar Mataram - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta Dirumorkan Mendatangkan Mauro Caballero, Eks FC Porto asal Paraguay untuk Perkuat Lini Depan Laskar Mataram

Minggu, 26 Juli 2026 | 19.17 WIB

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.40 WIB

Sambut Super League 2026/27, PSIM Percepat Pembenahan Stadion Sultan Agung Bantul - Image
Sepak Bola Indonesia

Sambut Super League 2026/27, PSIM Percepat Pembenahan Stadion Sultan Agung Bantul

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14.43 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore