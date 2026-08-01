Jebol Gawang Timor Leste di Piala AFF 2026, Shayne Pattynama Bilang Kemenangan Timnas Indonesia Lebih Penting

Shayne Pattynama saat laga kemenangan Timnas Indonesia lawan Timor Leste. (Dok. Shayne Pattynama)
JawaPos.com - Shayne Pattynama berhasil mencetak gol pada laga kemenangan Timnas Indonesia melawan Timor Leste di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Chonburi, Jumat (31/7).
Melalui sosial media, Shayne Pattynama merasa senang bisa mencetak gol pembuka bagi Timnas Indonesia saat lawan Timor Leste. Meskipun demikian, dia menyebut kemenangan Tim Garuda di piala AFF lebih penting.
"Senang bisa mencetak gol. Lebih penting lagi, kemenangan untuk timnas Indonesia," tulis Shayne Pattynama di Instagram. Sebuah pesan singkat dari bek Persija Jakarta tersebut yang menggambarkan kebahagiannya mencetak gol.
Baca Juga:Hamza Abdelkarim Wonderkid Barcelona Tunjukkan Performa Gemilang saat Hadapi Birmingham City
John Herdman melakukan rotasi pada laga melawan Timor Leste, salah satunya mengganti Shayne Pattynama di lini belakang Timnas Indonesia. Saat laga masih imbang, dia dimainkan pada menit ke-54 menggantikan Brian Fatari.
Permainannya berhasil menghidupkan serangan Timnas Indonesia dengan kerja samanya bersama Dony Tri Pamungkas. Alhasil, Shayne berhasil mencetak gol pada menit ke-74.
Dari sisi pertahanan, Shayne juga menunjukkan permainan yang tangguh. Bek 27 tahun tersebut melakukan dua sapuan selama bermain 36 menit.
Baca Juga:Stadion Jatidiri Masih Renovasi, PSIS Semarang Agendakan Uji Coba Kontra Persik dan Bhayangkara FC di Boyolali
Golnya ke gawang Timor Leste, merupakan gol kedua Shayne bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain keturunan Maluku tersebut mencetak gol melawan Irak pada 2023.
Di laga selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus. Menarik dinantikan apakah Shayne Pattynama kembali menampilkan performa apik dan mencetak gol? patut ditunggu.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet