Jebol Gawang Timor Leste di Piala AFF 2026, Shayne Pattynama Bilang Kemenangan Timnas Indonesia Lebih Penting

JawaPos.com - Shayne Pattynama berhasil mencetak gol pada laga kemenangan Timnas Indonesia melawan Timor Leste di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Chonburi, Jumat (31/7).

Melalui sosial media, Shayne Pattynama merasa senang bisa mencetak gol pembuka bagi Timnas Indonesia saat lawan Timor Leste. Meskipun demikian, dia menyebut kemenangan Tim Garuda di piala AFF lebih penting.

"Senang bisa mencetak gol. Lebih penting lagi, kemenangan untuk timnas Indonesia," tulis Shayne Pattynama di Instagram. Sebuah pesan singkat dari bek Persija Jakarta tersebut yang menggambarkan kebahagiannya mencetak gol.

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Performa Shayne Pattynama saat melawan Timor Leste John Herdman melakukan rotasi pada laga melawan Timor Leste, salah satunya mengganti Shayne Pattynama di lini belakang Timnas Indonesia. Saat laga masih imbang, dia dimainkan pada menit ke-54 menggantikan Brian Fatari.

Permainannya berhasil menghidupkan serangan Timnas Indonesia dengan kerja samanya bersama Dony Tri Pamungkas. Alhasil, Shayne berhasil mencetak gol pada menit ke-74.

Dari sisi pertahanan, Shayne juga menunjukkan permainan yang tangguh. Bek 27 tahun tersebut melakukan dua sapuan selama bermain 36 menit.

Golnya ke gawang Timor Leste, merupakan gol kedua Shayne bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain keturunan Maluku tersebut mencetak gol melawan Irak pada 2023.