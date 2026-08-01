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Andika Rachmansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.15 WIB

Thom Haye Akui Timnas Indonesia Susah Payah Bungkam Timor Leste

Thom Haye menjadi motor permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026. (Instagram @thomhaye) - Image

Thom Haye menjadi motor permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026. (Instagram @thomhaye)

JawaPos.com - Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye mengakui timnya susah payah mengalahkan Timor Leste dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Haye mengatakan The Rising Sun, julukan Timnas Timor Leste, bermain sangat baik dalam laga tersebut.

Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7). Skuad Garuda menang telak dengan skor 3-0 atas tuan rumah di piala AFF.

Namun dalam laga tersebut, Timnas Indonesia sempat kesulitan mencetak gol. Skuad Garuda baru bisa menjebol gawang lawan setelah 70 menit pertandingan berjalan. Tiga gol kemenangan pasukan John Herdman itu dicetak oleh Shayne Pattynama (74'), Thom Haye (78'), dan Mitchell Baker (81').

Usai laga, Haye mengakui Timor Leste bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut. Bahkan menurut dia, tim asuhan Ze Pedro itu beberapa kali memberikan ancaman yang cukup serius kepada Timnas Indonesia.

“Menurut saya, mereka (Timor Leste) bermain sangat baik,” kata Haye selepas pertandingan, dikutip Sabtu (1/8).

“Mereka berjuang habis-habisan dan bertahan dengan sangat disiplin. Bahkan melalui serangan balik, mereka beberapa kali merepotkan kami,” sambung dia.

Haye mengungkapkan Timnas Indonesia harus kerja keras untuk bisa mencuri kemenangan atas Timor Leste. Pemain Persib Bandung itu menyebut gol kedua yang dicetaknya lewat tendangan bebas menjadi gol penting karena membangkitkan kepercayaan diri para pemain Skuad Garuda.

“Kami harus bekerja keras dan berjuang hingga akhir. Setelah akhirnya berhasil mencetak gol pertama, saya rasa gol kedua memberi kami jarak yang lebih aman,” ujar Thom Haye.

“Setelah itu kami bisa menuntaskan pertandingan dengan baik. Namun, ini benar-benar pertandingan yang berat hari ini, ini pertandingan yang sulit,” imbuh Thom Haye.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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