John Herdman Puji Penampilan Debut Tim Geypens di Timnas Indonesia: Kualitasnya Luar Biasa!

Pemain Timnas Indonesia Tim Geypens. (instagram @timgeypens_)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia Joh Herdman memberikan pujian kepada Tim Geypens yang menjalani laga debut saat menghadapi Timor Leste di laga kedua Grup A Piala AFF 2026. Dia mengatakan pemain Bali United itu memiliki kualitas yang luar biasa.
Timnas Indonesia menang 3-0 saat bertandang ke markas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7). Dalam laga piala AFF tersebut, John Herdman melakukan beberapa rotasi pemain, termasuk Tim Geypens yang menandai debut bersama Skuad Garuda.
Tim Geypens dipercaya tampil sejak menit awal sebagai bek sayap kiri. Hanya saja, rekrutan anyar Bali United itu tidak tampil penuh. Pemain berusia 21 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-66 dengan digantikan Ragnar Oratmangoen.
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Meski tidak tampil penuh, Herdman mengaku puas dengan kontribusi yang diberikan Tim Geypens di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Juru taktik asal Inggris itu menilai sang pemain mampu menunjukkan kualitas terbaiknya.
"Ya, saya bangga dengan Tim. Menurut saya, dia menunjukkan beberapa momen yang sangat baik, terutama di babak pertama ketika kami benar-benar bisa melihat kualitas yang dimilikinya,” kata Herdman dalam konferensi pers usai laga melawan Timor Leste, dikutip Sabtu (1/8).
John Herdman menilai penampilan Tim Geypens sangat mengesankan dalam menjalankan tugasnya di sektor sayap kiri. “Saat kondisinya masih segar dan energinya penuh, terlihat jelas bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa. Itu sangat mengesankan,” sambung dia.
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Kendati demikian, Herdman mengingatkan bahwa pertandingan melawan Timor Leste baru menjadi laga kedua bagi Tim Geypens sejak April. Kondisi fisiknya masih menjadi perhatian.
Namun menurut dia, tak hanya Tim Geypens saja, tapi sebagian besar pemain lainnya juga belum berada dalam kondisi fisik terbaiknya usai menjalani musim kompetisi bersama klub masing-masing.
“Namun, bagi Tim, ini baru pertandingan keduanya sejak April. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, banyak pemain kami saat ini masih berada dalam fase pramusim. Jadi ketika tenaga mereka mulai terkuras, sentuhan terhadap bola terkadang tidak lagi sebaik di awal pertandingan,” ujar dia.
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