Timnas Indonesia Menang 3-0, Shyane Pattynama Akui Timor Leste Berikan Perlawanan Hebat

Shayne Pattynama (dok. Instagram)
JawaPos.com - Bek sayap Timnas Indonesia Shayne Pattynama mengakui Timnas Timor Leste memberikan perlawanan hebat ketika kedua negara bertemu pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
"Mereka tetap memberikan perlawanan hebat meski harus bermain dengan 10 orang. Kami akhirnya berhasil menjadi pemenang, kami terus berjuang hingga akhir dan bagus akhirnya kami menciptakan tiga gol," ungkap Shayne, seusai pertandingan.
Pada pertandingan ini Indonesia harus menunggu hingga menit ke-74 untuk bisa menciptakan gol pertama lewat tendangan Shayne Pattynama sebelum memastikan kemenangan 3-0 berkat dua gol tambahan dari Thom Haye serta Mitchell Baker.
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Pemain Persija Jakarta itu menjelaskan ia bersama rekan-rekan serta tim pelatih sudah memperkirakan bahwa Timor Leste akan memberikan perlawanan yang hebat.
"Seperti yang pelatih katakan ini adalah pertandingan sulit dan juga saya ingin mengatakan Timor Leste memberikan perlawanan hebat. Sebelum pertandingan kami yakin ini tak akan menjadi laga yang mudah," jelas Shayne.
Berkat kemenangan ini, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan enam poin hasil dari dua pertandingan.
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Selanjutnya Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8).
"Enam poin dari dua pertandingan itulah yang kami inginkan. Pertandingan selanjutnya akan segera datang, jadi kami harus mempersiapkan diri lagi untuk memenangkannya. Itulah yang terpenting. Pertandingan demi pertandingan," tegas Shayne.
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