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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 13.22 WIB

Usai Juara EPA Bersama Persija U-20, Furqon Alqatiri Siap Bentuk Karakter Timnas Indonesia U-16

Furqon Alqatiri. (Istimewa) - Image

Furqon Alqatiri. (Istimewa)

JawaPos.com - Kesuksesan membawa Persija U-20 menjuarai Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 menjadi langkah penting dalam karier kepelatihan Furqon Alqatiri. 

Atas pencapaian tersebut, PSSI resmi memberikan kepercayaan kepadanya untuk menangani Timnas Indonesia U-16.

Tugas baru itu menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Furqon untuk membentuk fondasi tim sejak usia dini. Pada tahap awal, ia akan memperkenalkan aturan tim, filosofi bermain, hingga pemahaman taktik yang menjadi dasar permainan Garuda Muda.

Menurut Furqon, membangun sebuah tim tidak hanya soal strategi di lapangan. Mental pemain menjadi salah satu aspek yang harus dipersiapkan dengan baik agar mereka mampu berkembang selama proses pembinaan.

Ia menilai setiap pemain memiliki karakter yang berbeda. Ada pemain yang membutuhkan dorongan agar lebih percaya diri, namun ada pula yang harus diarahkan supaya rasa percaya dirinya tidak berubah menjadi overconfidence.

"Yang kita mau tekankan ke mereka adalah gimana caranya supaya, yang tidak percaya diri menjadi percaya diri dan pemain yang sudah percaya diri tidak menjadi overconfidence, sehingga kita tuntut pemain untuk selalu konsisten dengan persaingan yang positif," ujar Furqon.

Furqon berharap suasana persaingan di dalam skuad dapat berjalan sehat. Dengan begitu, setiap pemain memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan tanpa kehilangan rasa hormat kepada rekan setim.

Selain membangun mental, pelatih yang sukses bersama Persija U-20 itu juga akan mempertahankan filosofi permainan yang selama ini menjadi ciri khasnya. 

Ia ingin Timnas Indonesia U-16 tampil berani menguasai bola, mampu mengontrol jalannya pertandingan, serta memiliki agresivitas tinggi saat kehilangan penguasaan bola.

Editor: Banu Adikara
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