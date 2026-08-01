Peluang Bomber Timnas Indonesia Mitchell Baker Raih Sepatu Emas Piala AFF 2026

JawaPos.com - Bomber Timnas Indonesia, Mitchell Baker, tampil sangat tajam dalam dua laga terakhir penyisihan grup Piala AFF 2026. Penyerang berusia 19 tahun itu kini memimpin klasemen sementara top skor turnamen bergengsi se-ASEAN tersebut.

Mitchell Baker kembali menunjukkan taringnya saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7). Dalam laga tersebut, ia mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 skuad Garuda.

Penyerang berpostur jangkung itu mencetak gol ketiga alias penutup pada menit ke-81 untuk Timnas Indonesia. Sementara dua gol Skuad Garuda lainnya dicetak oleh Shayne Pattynama (74’) dan Thom Haye (78’).

Tambahan satu gol tersebut membuat Mitchell Baker kini mengemas total empat gol di Piala AFF 2026. Torehan gol tersebut membuat penyerang berpostur jangkung itu memimpin klasemen sementara pencetak gol terbanyak.

Mitchell Baker sempat mencuri perhatian di laga pertama melawan Kamboja. Pasalnya, ia mencetak hattrick dalam laga tersebut. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu pun kembali sukses mempertahankan ketajamannya.

Mitchell Baker unggul satu gol atas dua pesaing terdekatnya, yakni Paulo Josue (Malaysia) dan Nguyen Dinh Bac (Vietnam). Nguyen Dinh Bac yang juga mencetak hattrick di laga pertama, namun gagal menambah pundi-pundi golnya saat melawan Singapura di laga kedua.

Pasalnya, Vietnam bermain imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di My Dinh National Stadium pada Jumat (31/7) kemarin. Dengan begitu, perolehan gol Nguyen Dinh Bac pun tetap di angka tiga.

Sementara itu, sebanyak empat pemain Timnas Indonesia mencatatkan satu gol di Piala AFF 2026. Mereka adalah Thom Haye, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, dan Jens Raven.